КАЛИТВИНЦЕВ: «Итог игры против Оболони закономерен. Есть над чем работать»

Лидер Харьковского Металлиста 1925 Владислав Калитвинцев поделился эмоциями после матча первого тура Украинской Премьер-лиги, где его команда не сумела одолеть столичную «Оболонь» (0:0).

– Сухая ничья в 1-м туре против «Оболони», по вашему мнению, насколько этот результат закономерен?

– Во-первых, хочу всех поздравить со стартом Чемпионата и поблагодарить ВСУ, что мы можем играть. Что касается игры, то, пожалуй, итог закономерен. У нас было не так много моментов, которые нервничали в первой половине матча и медленно играли. После перерыва повысили темп, но не дожали соперника.

– В это межсезонье в команду пришли новые игроки, возможно, еще не хватает сыгранности?

– Конечно, есть еще над чем работать. Мы двигаемся дальше, ничего страшного не случилось, это только первая игра сезона. Сделаем выводы и будем двигаться вперед.

– Какие эмоции были после игры в раздевалке?

– Ничего особенного, спокойно. Тренер сказал, что все впереди, будем работать и нужно поднять головы вверх, – сказал Владислав.