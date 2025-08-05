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  4. КАЛИТВИНЦЕВ: «Итог игры против Оболони закономерен. Есть над чем работать»
Украина. Премьер лига
05 августа 2025, 02:42 |
94
1

КАЛИТВИНЦЕВ: «Итог игры против Оболони закономерен. Есть над чем работать»

Футболист пообщался с журналистами после матча УПЛ

05 августа 2025, 02:42 |
94
1
КАЛИТВИНЦЕВ: «Итог игры против Оболони закономерен. Есть над чем работать»
ФК Металлист 1925. Владислав Калитвинцев

Лидер Харьковского Металлиста 1925 Владислав Калитвинцев поделился эмоциями после матча первого тура Украинской Премьер-лиги, где его команда не сумела одолеть столичную «Оболонь» (0:0).

– Сухая ничья в 1-м туре против «Оболони», по вашему мнению, насколько этот результат закономерен?

– Во-первых, хочу всех поздравить со стартом Чемпионата и поблагодарить ВСУ, что мы можем играть. Что касается игры, то, пожалуй, итог закономерен. У нас было не так много моментов, которые нервничали в первой половине матча и медленно играли. После перерыва повысили темп, но не дожали соперника.

– В это межсезонье в команду пришли новые игроки, возможно, еще не хватает сыгранности?

– Конечно, есть еще над чем работать. Мы двигаемся дальше, ничего страшного не случилось, это только первая игра сезона. Сделаем выводы и будем двигаться вперед.

– Какие эмоции были после игры в раздевалке?

– Ничего особенного, спокойно. Тренер сказал, что все впереди, будем работать и нужно поднять головы вверх, – сказал Владислав.

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Владислав Калитвинцев чемпионат Украины по футболу пресс-конференция Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Металлист 1925 Оболонь - Металлист 1925
Олег Вахоцкий Источник: ФК Металлист 1925
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Iigor6583
А що ж ви робили в передсезонній підготовці ? Соплі жували?
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