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Украина. Премьер лига
05 августа 2025, 01:24 |
153
1

Бартулович объяснил, почему Металлист 1925 не смог обыграть Оболонь в УПЛ

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

05 августа 2025, 01:24 |
153
1
Бартулович объяснил, почему Металлист 1925 не смог обыграть Оболонь в УПЛ
ФК Металлист 1925. Младен Бартулович

Главный тренер харьковского Металлиста 1925 года Младен Бартулович поделился эмоциями после матча первого тура Украинской Премьер-лиги, где его команда не сумела одолеть столичную «Оболонь» (0:0).

– Трудный матч! Первая официальная игра, было немного волнение у ребят, были ошибки, особенно в первом тайме. Полагаю, что второй тайм с нашей стороны был гораздо лучше, но не смогли дожать «Оболонь». Дали, но не забили гол. Соперник хорошо защищался, сбивал темп постоянными паузами из-за повреждений.

– Чего не хватило, чтобы дожать?

– Больше индивидуальных действий со стороны наших игроков, идти в обыгрыши, обострение в финальной трети, удары по воротам. Надо было играть более остро. Понимаю, что «Оболонь» очень плотно защищалась и тяжело вскрывать такую оборону.

– Как вам первая игра в Житомире и в целом стадион?

– Хочется поблагодарить Житомир и футбольный клуб «Полесье», что нас тепло приняли. Мне лично нравится этот стадион, очень хорошее поле и вообще приятно играть.

– Все говорят, что здесь один из самых лучших газонов в стране, как он вам?

– Да, могу подтвердить, что здесь один из лучших газонов в Украине – это правда.

– Ари Моура один из лидеров команды, почему он играл не со старта?

– Мы смотрим, кто как работает на тренировках, кто как прошел собрание. Сегодня решили так, у нас есть конкуренция на этих позициях, сегодня решили так, следующей игры может быть иначе. Все зависит от того, кто как работает на тренировках, и решаем, кто будет играть в старте.

– Уже по итогу матча можете сказать не ошиблись ли, что не выпустили Ари Моуру со старта?

– Это уже после игры можно сказать ошиблись или нет. Решили так. Нервный матч, не все получалось как хотели, ошибок было достаточно. Во втором тайме добавили, после замен, больше давили на «Оболонь». То, что не смогли забить – это проблема, мы это понимаем и будем над этим работать.

– А как вам будет играть против Полесья, ведь обе игры фактически будут на выезде?

– Нормально, это нормальный процесс. Еще раз хочу поблагодарить за возможность играть в Житомире.

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Младен Бартулович Оболонь Киев Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу пресс-конференция Оболонь - Металлист 1925
Олег Вахоцкий Источник: ФК Металлист 1925
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Iigor6583
Обидві команди показали футбол на рівні районної водокачки, навіть Суперіван.
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