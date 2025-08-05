Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо Киев – Пафос
5 августа в 21:00 состоится поединок 3-го раунда квалификации ЛЧ
Киевское Динамо играет очередной матч квалификации Лиги чемпионов 2025/26.
5 августа в 21:00 Динамо Киев и Пафос из Кипра проведут поединок 3-го раунда квалификации ЛЧ в польском Люблине.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Повторная игра Q3 ЛЧ пройдет через неделю в кипрском Лимассоле.
Динамо выиграло два матча у мальтийского клуба Хамрун Спартанс (3:0, 3:0), а кипрский Пафос прошел Маккаби из Тель-Авива (1:1, 1:0).
Победитель дуэли в Q4 ЛЧ проведет поединок за выход в основной раунд ЛЧ с победителем пары Лех Познань – Црвена Звезда.
Неудачник пары перейдет в Q4 Лиги Европы, а соперником будет победитель пары Q3 Лиги Европы: Хамрун Спартанс – Маккаби Тель-Авив.
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо Киев – Пафос
Видеотрансляцию матча проводят телеканал 2+2 и Kyivstar TV.
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