Киевское Динамо играет очередной матч квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

5 августа в 21:00 Динамо Киев и Пафос из Кипра проведут поединок 3-го раунда квалификации ЛЧ в польском Люблине.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Повторная игра Q3 ЛЧ пройдет через неделю в кипрском Лимассоле.

Динамо выиграло два матча у мальтийского клуба Хамрун Спартанс (3:0, 3:0), а кипрский Пафос прошел Маккаби из Тель-Авива (1:1, 1:0).

Победитель дуэли в Q4 ЛЧ проведет поединок за выход в основной раунд ЛЧ с победителем пары Лех Познань – Црвена Звезда.

Неудачник пары перейдет в Q4 Лиги Европы, а соперником будет победитель пары Q3 Лиги Европы: Хамрун Спартанс – Маккаби Тель-Авив.

Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо Киев – Пафос

Видеотрансляцию матча проводят телеканал 2+2 и Kyivstar TV.