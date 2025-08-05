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Лига чемпионов
05 августа 2025, 00:41 | Обновлено 05 августа 2025, 01:03
86
0

Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо Киев – Пафос

5 августа в 21:00 состоится поединок 3-го раунда квалификации ЛЧ

05 августа 2025, 00:41 | Обновлено 05 августа 2025, 01:03
86
0
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо Киев – Пафос
Коллаж Sport.ua

Киевское Динамо играет очередной матч квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

5 августа в 21:00 Динамо Киев и Пафос из Кипра проведут поединок 3-го раунда квалификации ЛЧ в польском Люблине.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Повторная игра Q3 ЛЧ пройдет через неделю в кипрском Лимассоле.

Динамо выиграло два матча у мальтийского клуба Хамрун Спартанс (3:0, 3:0), а кипрский Пафос прошел Маккаби из Тель-Авива (1:1, 1:0).

Победитель дуэли в Q4 ЛЧ проведет поединок за выход в основной раунд ЛЧ с победителем пары Лех Познань – Црвена Звезда.

Неудачник пары перейдет в Q4 Лиги Европы, а соперником будет победитель пары Q3 Лиги Европы: Хамрун Спартанс – Маккаби Тель-Авив.

Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо Киев – Пафос

Видеотрансляцию матча проводят телеканал 2+2 и Kyivstar TV.

📺 Видеотрансляция

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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