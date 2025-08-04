ВИДЕО. Буяльский вернулся. Динамо потренировалось перед игрой ЛЧ с Пафосом

Киевское Динамо провело тренировку в польском Люблине перед важной игрой в еврокубках.

В основную группу после травмы вернулся ключевой хавбек киевского клуба Виталий Буяльский.

Столичная команда сыграет первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Игра между киевским «Динамо» и кипрским «Пафосом» состоится 5 августа в польском Люблине.

Ответная игра запланирована на 12 августа на Кипре.

ВИДЕО. Динамо провело тренировку перед матчем ЛЧ с Пафосом