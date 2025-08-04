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  4. ВИДЕО. Буяльский вернулся. Динамо потренировалось перед игрой ЛЧ с Пафосом
Лига чемпионов
04 августа 2025, 23:37 | Обновлено 04 августа 2025, 23:43
189
0

ВИДЕО. Буяльский вернулся. Динамо потренировалось перед игрой ЛЧ с Пафосом

Матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов состоится 5 августа в Люблине

04 августа 2025, 23:37 | Обновлено 04 августа 2025, 23:43
189
0
ВИДЕО. Буяльский вернулся. Динамо потренировалось перед игрой ЛЧ с Пафосом
ФК Динамо

Киевское Динамо провело тренировку в польском Люблине перед важной игрой в еврокубках.

В основную группу после травмы вернулся ключевой хавбек киевского клуба Виталий Буяльский.

Столичная команда сыграет первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Игра между киевским «Динамо» и кипрским «Пафосом» состоится 5 августа в польском Люблине.

Ответная игра запланирована на 12 августа на Кипре.

ВИДЕО. Динамо провело тренировку перед матчем ЛЧ с Пафосом

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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