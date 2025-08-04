Лига чемпионов04 августа 2025, 23:37 | Обновлено 04 августа 2025, 23:43
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ВИДЕО. Буяльский вернулся. Динамо потренировалось перед игрой ЛЧ с Пафосом
Матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов состоится 5 августа в Люблине
04 августа 2025, 23:37 | Обновлено 04 августа 2025, 23:43
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Киевское Динамо провело тренировку в польском Люблине перед важной игрой в еврокубках.
В основную группу после травмы вернулся ключевой хавбек киевского клуба Виталий Буяльский.
Столичная команда сыграет первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Игра между киевским «Динамо» и кипрским «Пафосом» состоится 5 августа в польском Люблине.
Ответная игра запланирована на 12 августа на Кипре.
ВИДЕО. Динамо провело тренировку перед матчем ЛЧ с Пафосом
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