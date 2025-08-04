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Лига чемпионов
04 августа 2025, 23:17 | Обновлено 04 августа 2025, 23:20
124
0

ФОТО. Динамо провело тренировку перед матчем Лиги чемпионов с Пафосом

В польском Люблине состоится важная игра квалификации главного еврокубка

04 августа 2025, 23:17 | Обновлено 04 августа 2025, 23:20
124
0
ФОТО. Динамо провело тренировку перед матчем Лиги чемпионов с Пафосом
ФК Динамо

Киевское Динамо провело тренировку в польском Люблине перед важной игрой в еврокубках.

Столичная команда сыграет первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Игра между киевским «Динамо» и кипрским «Пафосом» состоится 5 августа в польском Люблине.

Ответная игра запланирована на 12 августа на Кипре.

ФОТО. Динамо провело тренировку перед матчем Лиги чемпионов с Пафосом

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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