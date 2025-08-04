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Лига чемпионов
04 августа 2025, 22:29 | Обновлено 04 августа 2025, 23:22
669
1

Национальный герой. Кто изображен на логотипе кипрского Пафоса?

Эвагорас Палликаридис – борец за независимость Кипра

04 августа 2025, 22:29 | Обновлено 04 августа 2025, 23:22
669
1
Национальный герой. Кто изображен на логотипе кипрского Пафоса?
Коллаж Sport.ua

На эмблеме футбольного клуба «Пафос» изображен кипрский национальный герой Эвагорас Палликаридис (Evagoras Pallikarides)

Это юный поэт и борец за независимость Кипра, казненный британскими властями в 1957 году. Образ 19-летнего героя использован в логотипе клуба Пафос.

Цвета эмблемы – белый, синий и золотой – восходят к символике прежних клубов региона и были обновлены в сезоне 2018/19, когда изображение Палликаридиса сделано более выразительным и узнаваемым.

Пафос – футбольный клуб из одноименного города на Кипре, основанный в 2014 году в результате объединения двух местных команд: АПОП и АЭК Куклия. Клуб выступает в высшем дивизионе чемпионата Кипра. Домашний стадион в Пафосе вмещает около 9500 зрителей. Владельцем клуба является российский бизнесмен Сергей Ломакин.

Пафос впервые стал чемпионом Кипра в сезоне 2024/25, а до этого был обладателем Кубка Кипра 2023/24. В сезоне 2024/25 Пафос дебютировал в еврокубках: выбыв из Q1 Лиги Европы, прошел квалификацию Лиги конференций и даже вышел в весеннюю стадию, где остановился в 1/8 финала. В сезоне 2025/26 команда Пафос в статусе чемпиона представляет Кипр в квалификации Лиги чемпионов.

Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и кипрским «Пафосом» состоится 5 августа в польском Люблине. Ответная игра запланирована на 12 августа на Кипре.

Логотип кипрского клуба Пафос

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Динамо Киев Пафос Лига чемпионов Динамо - Пафос логотип представление соперников
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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MaximusOne
Запад всегда оккупировал другие страны, сейчас они просто делают это другим способом. 
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