Национальный герой. Кто изображен на логотипе кипрского Пафоса?

На эмблеме футбольного клуба «Пафос» изображен кипрский национальный герой Эвагорас Палликаридис (Evagoras Pallikarides)

Это юный поэт и борец за независимость Кипра, казненный британскими властями в 1957 году. Образ 19-летнего героя использован в логотипе клуба Пафос.

Цвета эмблемы – белый, синий и золотой – восходят к символике прежних клубов региона и были обновлены в сезоне 2018/19, когда изображение Палликаридиса сделано более выразительным и узнаваемым.

Пафос – футбольный клуб из одноименного города на Кипре, основанный в 2014 году в результате объединения двух местных команд: АПОП и АЭК Куклия. Клуб выступает в высшем дивизионе чемпионата Кипра. Домашний стадион в Пафосе вмещает около 9500 зрителей. Владельцем клуба является российский бизнесмен Сергей Ломакин.

Пафос впервые стал чемпионом Кипра в сезоне 2024/25, а до этого был обладателем Кубка Кипра 2023/24. В сезоне 2024/25 Пафос дебютировал в еврокубках: выбыв из Q1 Лиги Европы, прошел квалификацию Лиги конференций и даже вышел в весеннюю стадию, где остановился в 1/8 финала. В сезоне 2025/26 команда Пафос в статусе чемпиона представляет Кипр в квалификации Лиги чемпионов.

Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и кипрским «Пафосом» состоится 5 августа в польском Люблине. Ответная игра запланирована на 12 августа на Кипре.

Логотип кипрского клуба Пафос