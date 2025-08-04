ФОТО. 19-летняя украинка выиграла второй парный титул в сезоне 2025 года

19-летняя украинская теннисистка Дарья Есипчук стала победительницей парного хардового турнира ITF W15 в Савитайпале, Финляндия.

В финале украинка и ее напарница Кларисса Блумквист (Финляндия) переиграли четвертых сеяных Эмму Оттавио Чирардато (Италия) и Эмму Кампер (Дания) в двух сетах.

ITF W15 Савитайпале. Пары. Грунт, финал

Кларисса Блумквист (Финляндия) / Дарья Есипчук (Украина) – Эмма Оттавио Чирардато (Италия) / Эмма Кампер (Дания) – 6:4, 6:4

Есипчук провела девятый парный финал в карьере на соревнованиях категории ITF и выиграла пятый трофей, второй в 2025 году. В апреле она стала чемпионкой соревнований идентичной категории в финском городе Котка.

В одиночном разряде Савитайпале Дарья потерпела поражение во втором раунде от Агустины Члпаки.

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