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  4. ФОТО. 19-летняя украинка выиграла второй парный титул в сезоне 2025 года
ITF
04 августа 2025, 23:04 |
243
0

ФОТО. 19-летняя украинка выиграла второй парный титул в сезоне 2025 года

Дарья Есипчук и Кларисса Блумквист стали чемпионками турнира ITF W15 в Савитайпале

04 августа 2025, 23:04 |
243
0
ФОТО. 19-летняя украинка выиграла второй парный титул в сезоне 2025 года
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19-летняя украинская теннисистка Дарья Есипчук стала победительницей парного хардового турнира ITF W15 в Савитайпале, Финляндия.

В финале украинка и ее напарница Кларисса Блумквист (Финляндия) переиграли четвертых сеяных Эмму Оттавио Чирардато (Италия) и Эмму Кампер (Дания) в двух сетах.

ITF W15 Савитайпале. Пары. Грунт, финал

Кларисса Блумквист (Финляндия) / Дарья Есипчук (Украина) – Эмма Оттавио Чирардато (Италия) / Эмма Кампер (Дания) – 6:4, 6:4

Есипчук провела девятый парный финал в карьере на соревнованиях категории ITF и выиграла пятый трофей, второй в 2025 году. В апреле она стала чемпионкой соревнований идентичной категории в финском городе Котка.

В одиночном разряде Савитайпале Дарья потерпела поражение во втором раунде от Агустины Члпаки.

ФОТО. 19-летняя Есипчук выиграла второй парный титул в сезоне 2025 года

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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