Украинская теннисистка выиграла первый трофей в 2025 году

19-летняя украинская теннисистка Дарья Есипчук выиграла трофей в парном разряде на грунтовом турнире ITF W15 в городе Котка, Финляндия.

В финале украинка и ее напарница Маделиф Хагеманн (Нидерланды) в двух сетах переиграли тандем Полина Бахмуткина / Астрид Бруне Олсен (Норвегия) за 1 час и 13 минут.

ITF W15 Котка. Пары. Грунт. Финал

Дарья Есипчук (Украина) / Маделиф Хагеманн (Нидерланды) – Полина Бахмуткина / Астрид Бруне Олсен (Норвегия) – 6:4, 6:2

Есипчук провела восьмой парный финал в карьере на соревнованиях категории ITF и выиграла четвертый трофей, первый в 2025 году.

В одиночном разряде 15-тысячника в Финляндии Дарья вылетела во втором раунде, уступив Надие Кульбей из Польши со счетом 2:6, 4:6.