Украинская теннисистка выиграла первый трофей в 2025 году
Дарья Есипчук стала победительницей в парном разряде турнира ITF W15 в городе Котка
19-летняя украинская теннисистка Дарья Есипчук выиграла трофей в парном разряде на грунтовом турнире ITF W15 в городе Котка, Финляндия.
В финале украинка и ее напарница Маделиф Хагеманн (Нидерланды) в двух сетах переиграли тандем Полина Бахмуткина / Астрид Бруне Олсен (Норвегия) за 1 час и 13 минут.
ITF W15 Котка. Пары. Грунт. Финал
Дарья Есипчук (Украина) / Маделиф Хагеманн (Нидерланды) – Полина Бахмуткина / Астрид Бруне Олсен (Норвегия) – 6:4, 6:2
Есипчук провела восьмой парный финал в карьере на соревнованиях категории ITF и выиграла четвертый трофей, первый в 2025 году.
В одиночном разряде 15-тысячника в Финляндии Дарья вылетела во втором раунде, уступив Надие Кульбей из Польши со счетом 2:6, 4:6.
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