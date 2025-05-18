Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Украинская теннисистка выиграла первый трофей в 2025 году
ITF
18 мая 2025, 04:04 | Обновлено 18 мая 2025, 04:06
142
0

Украинская теннисистка выиграла первый трофей в 2025 году

Дарья Есипчук стала победительницей в парном разряде турнира ITF W15 в городе Котка

18 мая 2025, 04:04 | Обновлено 18 мая 2025, 04:06
142
0
Украинская теннисистка выиграла первый трофей в 2025 году
Instagram

19-летняя украинская теннисистка Дарья Есипчук выиграла трофей в парном разряде на грунтовом турнире ITF W15 в городе Котка, Финляндия.

В финале украинка и ее напарница Маделиф Хагеманн (Нидерланды) в двух сетах переиграли тандем Полина Бахмуткина / Астрид Бруне Олсен (Норвегия) за 1 час и 13 минут.

ITF W15 Котка. Пары. Грунт. Финал

Дарья Есипчук (Украина) / Маделиф Хагеманн (Нидерланды) – Полина Бахмуткина / Астрид Бруне Олсен (Норвегия) – 6:4, 6:2

Есипчук провела восьмой парный финал в карьере на соревнованиях категории ITF и выиграла четвертый трофей, первый в 2025 году.

В одиночном разряде 15-тысячника в Финляндии Дарья вылетела во втором раунде, уступив Надие Кульбей из Польши со счетом 2:6, 4:6.

По теме:
«Нейтралка» с баранкой. Олейникова выиграла второй трофей в сезоне
Украинец выиграл второй парный трофей в сезоне на турнире в Италии
19-летняя украинка пробилась в четвертьфинал на турнире в Швеции
Дарья Есипчук трофеи украинцев в теннисе
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина не сыграет на турнире в Страсбурге. Известна причина
Теннис | 17 мая 2025, 15:48 3
Свитолина не сыграет на турнире в Страсбурге. Известна причина
Свитолина не сыграет на турнире в Страсбурге. Известна причина

Первая ракетка Украины сообщила, что снялась с турнира

Команду Степаненко может принять экс-хав Ливерпуля. Он женат на россиянке
Футбол | 17 мая 2025, 20:24 9
Команду Степаненко может принять экс-хав Ливерпуля. Он женат на россиянке
Команду Степаненко может принять экс-хав Ливерпуля. Он женат на россиянке

Альберта Риеру сватают в «Эюпспор» на место Арды Турана

Обновленная таблица УПЛ. Кто сыграет в Лиге конференций от Украины?
Футбол | 17.05.2025, 15:30
Обновленная таблица УПЛ. Кто сыграет в Лиге конференций от Украины?
Обновленная таблица УПЛ. Кто сыграет в Лиге конференций от Украины?
Металлист 1925 проиграл и открыл конкуренту прямой путь в УПЛ
Футбол | 17.05.2025, 17:22
Металлист 1925 проиграл и открыл конкуренту прямой путь в УПЛ
Металлист 1925 проиграл и открыл конкуренту прямой путь в УПЛ
Яремчук забил гол в финале и выиграл очередной трофей с Олимпиакосом
Футбол | 17.05.2025, 21:56
Яремчук забил гол в финале и выиграл очередной трофей с Олимпиакосом
Яремчук забил гол в финале и выиграл очередной трофей с Олимпиакосом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Боб АРУМ: «Не очень умный поступок от этой легенды»
Боб АРУМ: «Не очень умный поступок от этой легенды»
16.05.2025, 02:34
Бокс
Клуб Первой лиги намерен выиграть два матча, чтобы пробиться в УПЛ
Клуб Первой лиги намерен выиграть два матча, чтобы пробиться в УПЛ
16.05.2025, 12:37 3
Футбол
Анчелотти обратился к Мбаппе перед уходом из Реала. Что сказал Карло?
Анчелотти обратился к Мбаппе перед уходом из Реала. Что сказал Карло?
16.05.2025, 04:25 2
Футбол
О группах смерти или жребий брошен. Жеребьевка Евро-2026, как она есть
О группах смерти или жребий брошен. Жеребьевка Евро-2026, как она есть
16.05.2025, 20:31 6
Другие виды
Известно, сколько заработала Свитолина за четвертьфинал супертурнира в Риме
Известно, сколько заработала Свитолина за четвертьфинал супертурнира в Риме
16.05.2025, 11:11
Теннис
Британский боксер: «Это легендарный нокаут. Он меня просто вырубил»
Британский боксер: «Это легендарный нокаут. Он меня просто вырубил»
17.05.2025, 02:25 1
Бокс
Дэвид БЕКХЭМ: «Он лучший из всех тех, кого я когда-либо видел»
Дэвид БЕКХЭМ: «Он лучший из всех тех, кого я когда-либо видел»
17.05.2025, 04:44 2
Футбол
Алонсо принял решение по Модричу. Он поставил условие
Алонсо принял решение по Модричу. Он поставил условие
16.05.2025, 03:11 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем