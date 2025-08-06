Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Будет ли новая сага? Известный клуб спешит подписать Лунина из Реала
Испания
06 августа 2025, 03:40 |
209
0

Будет ли новая сага? Известный клуб спешит подписать Лунина из Реала

«Галатасарай» среди фаворитов на украинца

06 августа 2025, 03:40 |
209
0
Будет ли новая сага? Известный клуб спешит подписать Лунина из Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть Мадрид до конца трансферного окна.

По информации турецких СМИ, чемпион Суперлиги «Галатасарай» не прекратил попыток подписать украинца. Сейчас турки выбирают между Луниным и Яном Зоммером. Руководство «Галатасарая» хочет как можно быстрее закрыть вопрос с трансфером голкипера.

Ранее сообщалось, что наставник «Реала» Хаби Алонсо сказал Лунину, что его место в клубе не изменится – он будет получать игровое время только в Кубке Испании. Андрею надоело быть дублером Тибо Куртуа, его трансфер как никогда близок.

По теме:
ФОТО. Горячая красотка бросила звезду Реала в самый сложный период
100 миллионов евро. Бавария нацелилась на футболиста Реала
Клубы АПЛ возглавили рейтинг расходов в летнее трансферное окно 2025 года
Галатасарай Ян Зоммер трансферы Ла Лиги трансферы Реал Мадрид Андрей Лунин
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби Алонсо выбрал основного голкипера и пенальтиста на сезон 2025/26
Футбол | 05 августа 2025, 12:05 1
Хаби Алонсо выбрал основного голкипера и пенальтиста на сезон 2025/26
Хаби Алонсо выбрал основного голкипера и пенальтиста на сезон 2025/26

Место в воротах займет Тибо Куртуа, удары с 11-метровой отметки доверят Килиану Мбаппе

Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
Футбол | 05 августа 2025, 22:58 594
Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу

Киевляне уступили с минимальным счетом

Определена первая полуфинальная пара большого турнира WTA 1000 в Монреале
Теннис | 05.08.2025, 05:10
Определена первая полуфинальная пара большого турнира WTA 1000 в Монреале
Определена первая полуфинальная пара большого турнира WTA 1000 в Монреале
АХМЕТОВ: «Коломойский тогда прятался за десятком охранников»
Футбол | 06.08.2025, 03:04
АХМЕТОВ: «Коломойский тогда прятался за десятком охранников»
АХМЕТОВ: «Коломойский тогда прятался за десятком охранников»
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»
Футбол | 05.08.2025, 08:45
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Свитолина разобрала финалистку Уимблдона на пути в четвертьфинал Монреаля
Свитолина разобрала финалистку Уимблдона на пути в четвертьфинал Монреаля
04.08.2025, 04:55 24
Теннис
Киевское Динамо узнало потенциального соперника в Q4 Лиги чемпионов
Киевское Динамо узнало потенциального соперника в Q4 Лиги чемпионов
04.08.2025, 13:12 59
Футбол
Чемпионка Уимблдона вылетела: Свентек не сумела выйти в 1/4 финала Монреаля
Чемпионка Уимблдона вылетела: Свентек не сумела выйти в 1/4 финала Монреаля
04.08.2025, 03:10 3
Теннис
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это просто фантастика, жаль, что его не купил»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это просто фантастика, жаль, что его не купил»
04.08.2025, 05:12
Футбол
Шок! Искусственный интеллект назвал победителя боя Усик – Джейк Пол
Шок! Искусственный интеллект назвал победителя боя Усик – Джейк Пол
04.08.2025, 06:06 4
Бокс
Борнмут принял предложение по Забарному, но не от ПСЖ. Илья отреагировал
Борнмут принял предложение по Забарному, но не от ПСЖ. Илья отреагировал
04.08.2025, 07:44 9
Футбол
Флойд Мейвезер назвал боксера, который сейчас лучше Усика
Флойд Мейвезер назвал боксера, который сейчас лучше Усика
04.08.2025, 07:06 3
Бокс
Гасперини выбрал стартового нападающего Ромы на следующий сезон
Гасперини выбрал стартового нападающего Ромы на следующий сезон
04.08.2025, 20:12 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем