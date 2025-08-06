Будет ли новая сага? Известный клуб спешит подписать Лунина из Реала
«Галатасарай» среди фаворитов на украинца
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть Мадрид до конца трансферного окна.
По информации турецких СМИ, чемпион Суперлиги «Галатасарай» не прекратил попыток подписать украинца. Сейчас турки выбирают между Луниным и Яном Зоммером. Руководство «Галатасарая» хочет как можно быстрее закрыть вопрос с трансфером голкипера.
Ранее сообщалось, что наставник «Реала» Хаби Алонсо сказал Лунину, что его место в клубе не изменится – он будет получать игровое время только в Кубке Испании. Андрею надоело быть дублером Тибо Куртуа, его трансфер как никогда близок.
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