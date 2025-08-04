WTA04 августа 2025, 22:16 |
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Виктория Мбоко – Джессика Бузас Манейро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 1000 в Монреале
04 августа 2025, 22:16 |
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В ночь на 5 августа состоится матч 1/4 финала хардового турнира WTA 1000 в Монреале между Викторией Мбоко (Канада, WTA 85) и Джессикой Бузас Манейро (Испания, WTA 51).
Теннисистки выйдут на центральный корт ориентировочно в 02:30 по Киеву после игры Костюк – Рыбакина.
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Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния в полуфинале канадского тысячника поборется либо против Марты Костюк, либо против Елены Рыбакиной.
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