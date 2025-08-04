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  4. Виктория Мбоко – Джессика Бузас Манейро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
04 августа 2025, 22:16 |
246
0

Виктория Мбоко – Джессика Бузас Манейро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 1000 в Монреале

04 августа 2025, 22:16 |
246
0
Виктория Мбоко – Джессика Бузас Манейро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктория Мбоко

В ночь на 5 августа состоится матч 1/4 финала хардового турнира WTA 1000 в Монреале между Викторией Мбоко (Канада, WTA 85) и Джессикой Бузас Манейро (Испания, WTA 51).

Теннисистки выйдут на центральный корт ориентировочно в 02:30 по Киеву после игры Костюк – Рыбакина.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в полуфинале канадского тысячника поборется либо против Марты Костюк, либо против Елены Рыбакиной.

📺 Видеотрансляция

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Виктория Мбоко Джессика Бузас Манейро смотреть онлайн WTA Монреаль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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