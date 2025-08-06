Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хаби Алонсо сказал трем игрокам Реала, чтобы они искали себе новые клубы
Испания
06 августа 2025, 01:34 |
331
0

Хаби Алонсо сказал трем игрокам Реала, чтобы они искали себе новые клубы

Мадрид могут покинуть Алаба, Менди и Родриго

06 августа 2025, 01:34 |
331
0
Хаби Алонсо сказал трем игрокам Реала, чтобы они искали себе новые клубы
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Мадридский «Реал» запланировал три выходных трансфера на летнее трансферное окно.

По информации испанских СМИ, Хаби Алонсо сообщил Давиду Алабе, Ферлану Менди и Родриго, что место в составе «Реала» на следующий сезон им не гарантировано. Футболисты могут искать себе новые команды на следующий сезон.

Алонсо также решил сохранить в клубе Дани Себальоса.

Ранее сообщалось, что наставник «Реала» Хаби Алонсо сказал Лунину, что его место в клубе не изменится – он будет получать игровое время только в Кубке Испании. Андрею надоело быть дублером Тибо Куртуа, его трансфер как никогда близок.

По теме:
ФОТО. Горячая красотка бросила звезду Реала в самый сложный период
Рафинья – первый игрок Барселоны со времен MSN по интересному достижению
100 миллионов евро. Бавария нацелилась на футболиста Реала
Дани Себальос Давид Алаба Ферлан Менди Родриго Гоес Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

НЕЙМАР: «Он лучший игрок, которого я видел. Ему не нужен Золотой мяч»
Футбол | 05 августа 2025, 09:15 0
НЕЙМАР: «Он лучший игрок, которого я видел. Ему не нужен Золотой мяч»
НЕЙМАР: «Он лучший игрок, которого я видел. Ему не нужен Золотой мяч»

Бразилец – об Иньесте

Динамо Киев – Пафос. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 2025/26
Футбол | 05 августа 2025, 19:18 17
Динамо Киев – Пафос. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 2025/26
Динамо Киев – Пафос. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 2025/26

Поединок состоится 5 августа и начнется в 21:00 по Киеву

Шахтер получил предложение по Судакову от топ-чемпиона. Ответ уже есть
Футбол | 05.08.2025, 08:22
Шахтер получил предложение по Судакову от топ-чемпиона. Ответ уже есть
Шахтер получил предложение по Судакову от топ-чемпиона. Ответ уже есть
Элина Свитолина – Наоми Осака. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
Теннис | 05.08.2025, 23:55
Элина Свитолина – Наоми Осака. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
Элина Свитолина – Наоми Осака. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
ФОТО. У Ламина Ямаля – новая девушка. Она встречалась с Энцо Фернандесом
Футбол | 06.08.2025, 02:46
ФОТО. У Ламина Ямаля – новая девушка. Она встречалась с Энцо Фернандесом
ФОТО. У Ламина Ямаля – новая девушка. Она встречалась с Энцо Фернандесом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр УСИК: «Каждое дерьмо может один раз стать чемпионом мира»
Александр УСИК: «Каждое дерьмо может один раз стать чемпионом мира»
04.08.2025, 08:12 5
Бокс
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это просто фантастика, жаль, что его не купил»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это просто фантастика, жаль, что его не купил»
04.08.2025, 05:12
Футбол
Определена первая полуфинальная пара большого турнира WTA 1000 в Монреале
Определена первая полуфинальная пара большого турнира WTA 1000 в Монреале
05.08.2025, 05:10
Теннис
Промоутер Дюбуа должен Усику дорогой подарок после нокаута на Уэмбли
Промоутер Дюбуа должен Усику дорогой подарок после нокаута на Уэмбли
04.08.2025, 05:30 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Усик начал переговоры о следующем бое. Известен соперник
ОФИЦИАЛЬНО. Усик начал переговоры о следующем бое. Известен соперник
04.08.2025, 00:04 2
Бокс
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»
05.08.2025, 08:45 9
Футбол
Гасперини выбрал стартового нападающего Ромы на следующий сезон
Гасперини выбрал стартового нападающего Ромы на следующий сезон
04.08.2025, 20:12 8
Футбол
ЗИДАН: «Играть за этот клуб было моей мечтой, но она не осуществилась»
ЗИДАН: «Играть за этот клуб было моей мечтой, но она не осуществилась»
04.08.2025, 06:42 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем