Хаби Алонсо сказал трем игрокам Реала, чтобы они искали себе новые клубы

Мадридский «Реал» запланировал три выходных трансфера на летнее трансферное окно.

По информации испанских СМИ, Хаби Алонсо сообщил Давиду Алабе, Ферлану Менди и Родриго, что место в составе «Реала» на следующий сезон им не гарантировано. Футболисты могут искать себе новые команды на следующий сезон.

Алонсо также решил сохранить в клубе Дани Себальоса.

Ранее сообщалось, что наставник «Реала» Хаби Алонсо сказал Лунину, что его место в клубе не изменится – он будет получать игровое время только в Кубке Испании. Андрею надоело быть дублером Тибо Куртуа, его трансфер как никогда близок.