Хаби Алонсо сказал трем игрокам Реала, чтобы они искали себе новые клубы
Мадрид могут покинуть Алаба, Менди и Родриго
Мадридский «Реал» запланировал три выходных трансфера на летнее трансферное окно.
По информации испанских СМИ, Хаби Алонсо сообщил Давиду Алабе, Ферлану Менди и Родриго, что место в составе «Реала» на следующий сезон им не гарантировано. Футболисты могут искать себе новые команды на следующий сезон.
Алонсо также решил сохранить в клубе Дани Себальоса.
Ранее сообщалось, что наставник «Реала» Хаби Алонсо сказал Лунину, что его место в клубе не изменится – он будет получать игровое время только в Кубке Испании. Андрею надоело быть дублером Тибо Куртуа, его трансфер как никогда близок.
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