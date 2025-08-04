Шахтер получил предложение по Судакову от топ-чемпиона. Ответ уже есть

22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов.

По информации источника, этим летом «Шахтер» получил официальное предложение по трансферу украинца от чемпиона Италии «Наполи». Команда Антонио Конте предложила 35 миллионов евро, «Шахтер» отказал и установил ценник – 40 миллионов + бонусы. На этом переговоры между двумя клубами прекратились.

В прошлом сезоне Судаков провел за «Шахтер» 37 матчей, забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.

Ранее 22-летний Судаков давал понять, что хотел бы попробовать свои силы в одной из топ-лиг Европы.