Какая возрастная группа футболистов имеет наибольшую общую стоимость?
Совокупная стоимость игроков в возрасте 18 лет является самой низкой
Известный портал Transfermarkt опубликовал инфографику с распределением игроков по возрастным категориям, их количеством и общей рыночной стоимостью.
Самой дорогой возрастной группой оказались игроки в возрасте 25 лет. Их количество составило 6058 человек, а совокупная стоимость – 6,98 миллиарда евро.
Самыми дешевыми являются футболисты в возрасте 18 лет: всего их 599 человек, которые вместе оцениваются в 1,09 миллиарда евро.
На данный момент самым дорогим игроком по версии Transfermarkt является 18-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль (200 млн). За ним следуют 22-летний Джуд Беллингем («Реал Мадрид»), 25-летний Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») и 26-летний Килиан Мбаппе («Реал Мадрид»), каждый из которых оценивается в 180 млн.
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