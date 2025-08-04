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04 августа 2025, 21:27 | Обновлено 04 августа 2025, 21:29
255
0

Какая возрастная группа футболистов имеет наибольшую общую стоимость?

Совокупная стоимость игроков в возрасте 18 лет является самой низкой

04 августа 2025, 21:27 | Обновлено 04 августа 2025, 21:29
255
0
Какая возрастная группа футболистов имеет наибольшую общую стоимость?
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный портал Transfermarkt опубликовал инфографику с распределением игроков по возрастным категориям, их количеством и общей рыночной стоимостью.

Самой дорогой возрастной группой оказались игроки в возрасте 25 лет. Их количество составило 6058 человек, а совокупная стоимость – 6,98 миллиарда евро.

Самыми дешевыми являются футболисты в возрасте 18 лет: всего их 599 человек, которые вместе оцениваются в 1,09 миллиарда евро.

На данный момент самым дорогим игроком по версии Transfermarkt является 18-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль (200 млн). За ним следуют 22-летний Джуд Беллингем («Реал Мадрид»), 25-летний Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») и 26-летний Килиан Мбаппе («Реал Мадрид»), каждый из которых оценивается в 180 млн.

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Transfermarkt финансы статистика Ламин Ямаль Килиан Мбаппе Джуд Беллингем Эрлинг Холанд
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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