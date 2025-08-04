Какая возрастная группа футболистов имеет наибольшую общую стоимость?

Известный портал Transfermarkt опубликовал инфографику с распределением игроков по возрастным категориям, их количеством и общей рыночной стоимостью.

Самой дорогой возрастной группой оказались игроки в возрасте 25 лет. Их количество составило 6058 человек, а совокупная стоимость – 6,98 миллиарда евро.

Самыми дешевыми являются футболисты в возрасте 18 лет: всего их 599 человек, которые вместе оцениваются в 1,09 миллиарда евро.

На данный момент самым дорогим игроком по версии Transfermarkt является 18-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль (200 млн). За ним следуют 22-летний Джуд Беллингем («Реал Мадрид»), 25-летний Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») и 26-летний Килиан Мбаппе («Реал Мадрид»), каждый из которых оценивается в 180 млн.