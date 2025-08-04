Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини поделился мыслями о нападающем Артеме Довбике.

«За Артема Довбика заплатили неплохую сумму. Он доказал, что является ценным центрфорвардом, он забивал голы. Мы работаем над улучшением некоторых его минусов. Знаете каких? Его способность включаться в игру. Он не должен быть слишком рано или слишком поздно в конкретном эпизоде. Это проблема», – сказал Гасперини.

В этом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Аталанта».