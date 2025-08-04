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  4. Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»
Италия
04 августа 2025, 21:42 |
1547
0

Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»

Итальянский тренер высказался об Артеме

04 августа 2025, 21:42 |
1547
0
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини поделился мыслями о нападающем Артеме Довбике.

«За Артема Довбика заплатили неплохую сумму. Он доказал, что является ценным центрфорвардом, он забивал голы. Мы работаем над улучшением некоторых его минусов. Знаете каких? Его способность включаться в игру. Он не должен быть слишком рано или слишком поздно в конкретном эпизоде. Это проблема», – сказал Гасперини.

В этом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Аталанта».

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Джан Пьеро Гасперини Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A Артем Довбик
Дмитрий Олейник Источник: Calcio Style
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