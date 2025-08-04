Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Руслан РОТАНЬ: «Восстанавливаться всегда лучше на положительном результате»
Украина. Премьер лига
04 августа 2025, 21:01 |
148
0

Руслан РОТАНЬ: «Восстанавливаться всегда лучше на положительном результате»

Главный тренер «Полесья» прокомментировал результат матча с «Карпатами»

04 августа 2025, 21:01 |
148
0
Руслан РОТАНЬ: «Восстанавливаться всегда лучше на положительном результате»
ФК Полесье. Руслан Ротань

В поединке 1-го тура УПЛ «Полесье» на выезде со счетом 2:0 обыграло львовские «Карпаты». Главный тренер житомирского клуба Руслан Ротань подвел итог поединка и рассказал, над чем еще его подопечным стоит поработать.

– Руслан Петрович, с победой. Наверное, очень важно начать сезон УПЛ именно с положительного результата – это задает тон. Кроме результата, насколько вам понравилось содержание игры?

– Да, спасибо за поздравление. Согласен с вами – побеждать всегда приятно, а когда ты в начале соревнований, это, наверное, тоже приятно. А сейчас приятнее вдвойне, потому что на фоне того, что у нас матчи проходят через два на третий, через три на четвертый день, восстанавливаться всегда лучше на положительном результате. Поэтому действительно удовлетворены результатом. Что касается качества игры – пожалуй, и первым таймом тоже довольны. Единственное, что второй тайм… У нас менталитет такой, что пока больше хочется успокоить игру. Но я ребятам уже сказал в раздевалке: мы должны прийти к такому менталитету, чтобы продолжать матчи, продолжать наслаждаться, в первую очередь, игрой, продолжать хотеть забивать голы и радовать болельщиков.

– Вы говорили о том, что сейчас такой график – два поединка в неделю. Вы знаете, как сбалансировать и найти эту золотую середину, чтобы выдержать этот график?

– У нас есть, скажем так, обойма. У нас есть тренировочный процесс, и место в основном составе, в первую очередь, борется за тренировку. Поэтому вы знаете, я сейчас доволен ребятами, как они работают на тренировках. Я могу сказать… Смотрите, мы играли предыдущие игры в квалификации Лиги Конференций – у нас не сыграл Леднев, Таллес не вышел. Они сегодня вышли, они сегодня в первую очередь очень хорошо выглядели. Они были вместе с командой, они хотели и тренировались, на тренировках не обращали внимания, не были расстроены, что их тренер не поставил. Они работали на 100%, потому они сегодня в основном составе. Это касается каждого – если каждый будет так работать, я считаю, что у нас, вероятно, будет что-то получаться.

– Как вам кажется, насколько это уже команда Ротаня?

– Я думаю, что совсем не нужно на эту тему говорить. Работы еще много, если честно – в первую очередь в плане понимания. Мне понравилось, что в этом матче уже было понимание, особенно это касается понимания структуры в обороне. Мне понравилось, когда мы на мяче уже оценивали ситуации так, как мы видели игру перед матчем – это очень большой плюс. Поэтому потихоньку, я считаю, что мы должны постепенно улучшаться.

По теме:
Ротань хочет купить в Полесье экс-игрока Динамо. Шевчук блокирует трансфер
Металлист 1925 – Оболонь – 0:0. Печальные нули. Видеообзор матча
Продержаться в Житомире. Оболонь выстояла под давлением Металлиста 1925
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты - Полесье Карпаты Львов Полесье Житомир Руслан Ротань
Сергей Турчак Источник: ФК Полесье
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Флойд Мейвезер назвал боксера, который сейчас лучше Усика
Бокс | 04 августа 2025, 07:06 2
Флойд Мейвезер назвал боксера, который сейчас лучше Усика
Флойд Мейвезер назвал боксера, который сейчас лучше Усика

Американец выделил Теренса Кроуфорда

Динамо Киев – Пафос. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 2025/26
Футбол | 04 августа 2025, 21:16 0
Динамо Киев – Пафос. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 2025/26
Динамо Киев – Пафос. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 2025/26

Поединок состоится 5 августа и начнется в 21:00 по Киеву

Александр УСИК: «Каждое дерьмо может один раз стать чемпионом мира»
Бокс | 04.08.2025, 08:12
Александр УСИК: «Каждое дерьмо может один раз стать чемпионом мира»
Александр УСИК: «Каждое дерьмо может один раз стать чемпионом мира»
Лига конференций. Определен соперник Полесья в 4-м раунде квалификации
Футбол | 04.08.2025, 15:20
Лига конференций. Определен соперник Полесья в 4-м раунде квалификации
Лига конференций. Определен соперник Полесья в 4-м раунде квалификации
Борнмут принял предложение по Забарному, но не от ПСЖ. Илья отреагировал
Футбол | 04.08.2025, 07:44
Борнмут принял предложение по Забарному, но не от ПСЖ. Илья отреагировал
Борнмут принял предложение по Забарному, но не от ПСЖ. Илья отреагировал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шовковский объяснил, почему Динамо провело сверхсложный матч с Вересом
Шовковский объяснил, почему Динамо провело сверхсложный матч с Вересом
02.08.2025, 20:10 7
Футбол
Довбик в шаге от ухода из Ромы. Известный клуб добился большого прогресса
Довбик в шаге от ухода из Ромы. Известный клуб добился большого прогресса
04.08.2025, 07:23 5
Футбол
Луис Энрике определил будущее Сафонова после громкого трансфера
Луис Энрике определил будущее Сафонова после громкого трансфера
02.08.2025, 22:16 2
Футбол
Свитолина разобрала финалистку Уимблдона на пути в четвертьфинал Монреаля
Свитолина разобрала финалистку Уимблдона на пути в четвертьфинал Монреаля
04.08.2025, 04:55 28
Теннис
Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Снова Турция: Шахтер узнал оппонента
Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Снова Турция: Шахтер узнал оппонента
04.08.2025, 14:17 27
Футбол
Чемпионка Уимблдона вылетела: Свентек не сумела выйти в 1/4 финала Монреаля
Чемпионка Уимблдона вылетела: Свентек не сумела выйти в 1/4 финала Монреаля
04.08.2025, 03:10 1
Теннис
Усику нашли соперника. Имя вас удивит – он до недавнего времени уничтожал
Усику нашли соперника. Имя вас удивит – он до недавнего времени уничтожал
03.08.2025, 08:19 4
Бокс
Сенсационный лидер. Турнирная таблица УПЛ после стартовых дней сезона
Сенсационный лидер. Турнирная таблица УПЛ после стартовых дней сезона
03.08.2025, 23:05 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем