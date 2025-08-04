Руслан РОТАНЬ: «Восстанавливаться всегда лучше на положительном результате»

В поединке 1-го тура УПЛ «Полесье» на выезде со счетом 2:0 обыграло львовские «Карпаты». Главный тренер житомирского клуба Руслан Ротань подвел итог поединка и рассказал, над чем еще его подопечным стоит поработать.

– Руслан Петрович, с победой. Наверное, очень важно начать сезон УПЛ именно с положительного результата – это задает тон. Кроме результата, насколько вам понравилось содержание игры?

– Да, спасибо за поздравление. Согласен с вами – побеждать всегда приятно, а когда ты в начале соревнований, это, наверное, тоже приятно. А сейчас приятнее вдвойне, потому что на фоне того, что у нас матчи проходят через два на третий, через три на четвертый день, восстанавливаться всегда лучше на положительном результате. Поэтому действительно удовлетворены результатом. Что касается качества игры – пожалуй, и первым таймом тоже довольны. Единственное, что второй тайм… У нас менталитет такой, что пока больше хочется успокоить игру. Но я ребятам уже сказал в раздевалке: мы должны прийти к такому менталитету, чтобы продолжать матчи, продолжать наслаждаться, в первую очередь, игрой, продолжать хотеть забивать голы и радовать болельщиков.

– Вы говорили о том, что сейчас такой график – два поединка в неделю. Вы знаете, как сбалансировать и найти эту золотую середину, чтобы выдержать этот график?

– У нас есть, скажем так, обойма. У нас есть тренировочный процесс, и место в основном составе, в первую очередь, борется за тренировку. Поэтому вы знаете, я сейчас доволен ребятами, как они работают на тренировках. Я могу сказать… Смотрите, мы играли предыдущие игры в квалификации Лиги Конференций – у нас не сыграл Леднев, Таллес не вышел. Они сегодня вышли, они сегодня в первую очередь очень хорошо выглядели. Они были вместе с командой, они хотели и тренировались, на тренировках не обращали внимания, не были расстроены, что их тренер не поставил. Они работали на 100%, потому они сегодня в основном составе. Это касается каждого – если каждый будет так работать, я считаю, что у нас, вероятно, будет что-то получаться.

– Как вам кажется, насколько это уже команда Ротаня?

– Я думаю, что совсем не нужно на эту тему говорить. Работы еще много, если честно – в первую очередь в плане понимания. Мне понравилось, что в этом матче уже было понимание, особенно это касается понимания структуры в обороне. Мне понравилось, когда мы на мяче уже оценивали ситуации так, как мы видели игру перед матчем – это очень большой плюс. Поэтому потихоньку, я считаю, что мы должны постепенно улучшаться.