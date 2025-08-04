Ротань рассказал, когда Полесье будет подписывать новых футболистов

3 августа состоялся матч первого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились львовские «Карпаты» и житомирское «Полесье». Подопечные Руслана Ротаня одолели соперника со счетом 2:0 благодаря точным ударам Гайдучика и Назаренко.

После завершения поединка главный тренер «волков» прокомментировал новости о трансферной политике команды и кадровой ситуации среди своих подопечных:

«На данный момент мы изучаем наших футболистов, их качества, кто лучше подходит под наш футбол. Я считаю, что месяц – это очень мало для того, чтобы выучить на 100 процентов потенциал каждого игрока.

Нужно учитывать тот фактор, что есть тренировки, игры, психология – это очень важно. Наверное, ближе к зиме мы будем понимать, какие позиции нам нужно усилить, а сейчас... Наверное, нет такого тренера, который не скажет: «Мне нужен игрок на ту позицию или на ту».

На сегодняшний день мы не идеальная команда. Есть определенные проблемы. Несмотря на это, я вижу от ребят понимание, вижу, что они отдают все силы, на 100 процентов на тренировках. Это сейчас главное. Ближе к зиме мы будем понимать – возможно, никого и не придется покупать.

Главный показатель – это матчи, чемпионат, еврокубки. Самое главное – чтобы ребята хотели играть в национальной сборной, молодежной, юношеской. Это для нас тоже показатель», – сообщил Ротань.