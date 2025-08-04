ФК ПОЛЕСЬЕ: «Лучше бы Карпаты или Кривбасс вышли в еврокубки»
Житомирский клуб успешно стартовал в сезоне 2025/26 Украинской Премьер-лиги
3 августа состоялся матч первого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились львовские «Карпаты» и житомирское «Полесье». Подопечные Руслана Ротаня одолели соперника со счетом 2:0 благодаря точным ударам Гайдучика и Назаренко.
После успешного старта в чемпионате пресс-служба «волков» опубликовала сообщение в социальных сетях:
«Да лучше бы «Карпаты» или «Кривбасс» вышли в еврокубки», – оригинально отреагировал клуб. Очевидно, таким образом «Полесье» ответило тем, кто критиковал команду после неудачного старта в еврокубках.
24 июля подопечные Ротаня сенсационно уступили андоррской «Санта-Коломе» в номинально домашнем матче – 1:2. Однако, через неделю украинская команда разгромила соперника (4:1) и завоевала путевку в следующий раунд.
«Та краще би Карпати/Кривбас вийшов у єврокубки…» pic.twitter.com/oh7BLjFdbB— ФК «Полісся» Житомир (@fcpolissya) August 3, 2025
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у ДК 2.
у Кривбаса 14.
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