ФК ПОЛЕСЬЕ: «Лучше бы Карпаты или Кривбасс вышли в еврокубки»

3 августа состоялся матч первого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились львовские «Карпаты» и житомирское «Полесье». Подопечные Руслана Ротаня одолели соперника со счетом 2:0 благодаря точным ударам Гайдучика и Назаренко.

После успешного старта в чемпионате пресс-служба «волков» опубликовала сообщение в социальных сетях:

«Да лучше бы «Карпаты» или «Кривбасс» вышли в еврокубки», – оригинально отреагировал клуб. Очевидно, таким образом «Полесье» ответило тем, кто критиковал команду после неудачного старта в еврокубках.

24 июля подопечные Ротаня сенсационно уступили андоррской «Санта-Коломе» в номинально домашнем матче – 1:2. Однако, через неделю украинская команда разгромила соперника (4:1) и завоевала путевку в следующий раунд.