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  4. ФК ПОЛЕСЬЕ: «Лучше бы Карпаты или Кривбасс вышли в еврокубки»
Украина. Премьер лига
04 августа 2025, 11:54 |
1657
5

ФК ПОЛЕСЬЕ: «Лучше бы Карпаты или Кривбасс вышли в еврокубки»

Житомирский клуб успешно стартовал в сезоне 2025/26 Украинской Премьер-лиги

04 августа 2025, 11:54 |
1657
5
ФК ПОЛЕСЬЕ: «Лучше бы Карпаты или Кривбасс вышли в еврокубки»
ФК Полесье Житомир

3 августа состоялся матч первого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились львовские «Карпаты» и житомирское «Полесье». Подопечные Руслана Ротаня одолели соперника со счетом 2:0 благодаря точным ударам Гайдучика и Назаренко.

После успешного старта в чемпионате пресс-служба «волков» опубликовала сообщение в социальных сетях:

«Да лучше бы «Карпаты» или «Кривбасс» вышли в еврокубки», – оригинально отреагировал клуб. Очевидно, таким образом «Полесье» ответило тем, кто критиковал команду после неудачного старта в еврокубках.

24 июля подопечные Ротаня сенсационно уступили андоррской «Санта-Коломе» в номинально домашнем матче – 1:2. Однако, через неделю украинская команда разгромила соперника (4:1) и завоевала путевку в следующий раунд.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Карпаты Львов Карпаты - Полесье
Николай Титюк Источник: ФК Полесье
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Комментарии 5
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NM16071
виграли в нещасної Андори і вже чуються чемпіонами.
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+5
Alexander Киев
Що за неповага до Карпат? Наступного разу програєте Кудрівці і тоді напишите: «що ми робимо у єврокубках, краще би нас замінила Кудрівка?» 
Такими записами, ви тільки віддаляєте себе від вболівальників, навіть нейтральних до АТБ 🤮
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+1
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Argon_76
Патики ніс позадирали
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0
Burevestnik
на сайті Полісся в основному складі 10 іноземців.
у ШД  13.
у ДК   2.
у Кривбаса 14.
Мать чемпіоном буде Кривбас.
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0
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