Мбаппе – лидер среди французов по коэффициенту ассистов на матч в XXI веке
Игрок «Баварии» имеет все шансы обойти нападающего «Реала» в следующем сезоне
Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе является лидером XXI века среди французских игроков по лучшему коэффициенту ассистов на матч – 0,28 (144 результативные передачи в 517 встречах).
Второе и третье места поделили между собой нынешний игрок «Баварии» Майкл Олисе (226 матчей, 62 ассиста) и бывший французский нападающий Франк Рибери (795 матчей, 211 ассистов) – по 0,27 у каждого.
На четвертой и пятой позициях с одинаковым коэффициентом расположились легенды Франции – Тьерри Анри (917 матчей, 256 ассистов) и Зинедин Зидан (797 матчей, 205 ассистов) – по 0,26.
Интересно отметить, что лидером XXI века среди французских игроков по лучшему коэффициенту голов на матч также стал Мбаппе.
📊 Les joueurs français du 21eme siècle avec le meilleur ratio de passes décisives par match pic.twitter.com/zk0UkjRyYA— PopFoot (@ThePopFoot) August 3, 2025
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