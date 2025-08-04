Мбаппе – лидер среди французов по коэффициенту ассистов на матч в XXI веке

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе является лидером XXI века среди французских игроков по лучшему коэффициенту ассистов на матч – 0,28 (144 результативные передачи в 517 встречах).

Второе и третье места поделили между собой нынешний игрок «Баварии» Майкл Олисе (226 матчей, 62 ассиста) и бывший французский нападающий Франк Рибери (795 матчей, 211 ассистов) – по 0,27 у каждого.

На четвертой и пятой позициях с одинаковым коэффициентом расположились легенды Франции – Тьерри Анри (917 матчей, 256 ассистов) и Зинедин Зидан (797 матчей, 205 ассистов) – по 0,26.

Интересно отметить, что лидером XXI века среди французских игроков по лучшему коэффициенту голов на матч также стал Мбаппе.