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  4. Мбаппе – лидер среди французов по коэффициенту ассистов на матч в XXI веке
Франция
04 августа 2025, 20:04 |
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Мбаппе – лидер среди французов по коэффициенту ассистов на матч в XXI веке

Игрок «Баварии» имеет все шансы обойти нападающего «Реала» в следующем сезоне

04 августа 2025, 20:04 |
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Мбаппе – лидер среди французов по коэффициенту ассистов на матч в XXI веке
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе является лидером XXI века среди французских игроков по лучшему коэффициенту ассистов на матч – 0,28 (144 результативные передачи в 517 встречах).

Второе и третье места поделили между собой нынешний игрок «Баварии» Майкл Олисе (226 матчей, 62 ассиста) и бывший французский нападающий Франк Рибери (795 матчей, 211 ассистов) – по 0,27 у каждого.

На четвертой и пятой позициях с одинаковым коэффициентом расположились легенды Франции – Тьерри Анри (917 матчей, 256 ассистов) и Зинедин Зидан (797 матчей, 205 ассистов) – по 0,26.

Интересно отметить, что лидером XXI века среди французских игроков по лучшему коэффициенту голов на матч также стал Мбаппе.

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Килиан Мбаппе Майкл Олисе Франк Рибери Тьерри Анри Зинедин Зидан сборная Франции по футболу статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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