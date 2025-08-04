Список французских игроков с лучшим коэффициентом голов за матч в XXI веке

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе возглавляет список французских игроков с лучшим соотношением голов к матчам в XXI веке – 0,73 (377 голов в 517 матчах).

Ближайшим преследователем Килиана стал форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема, чей коэффициент составляет 0,52 (959 матчей, 498 голов).

Третье и четвертое места заняли бывший французский форвард Давид Трезеге (0,49: 632 М, 307 Г) и нападающий «Монако» Виссам Бен Йеддер (0,49: 560 М, 272 Г).

Пятую позицию разделили сразу трое футболистов с одинаковым показателем (0,45): Бафетимби Гомис (803 М, 361 Г), Александр Ляказетт (613 М, 275 Г) и Тьерри Анри (917 М, 411 Г).