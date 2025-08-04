Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ШОВКОВСКИЙ – о матче с Пафосом, травмах и жеребьевке Лиги чемпионов
Украина. Премьер лига
04 августа 2025, 20:30 | Обновлено 04 августа 2025, 21:24
3630
2

ШОВКОВСКИЙ – о матче с Пафосом, травмах и жеребьевке Лиги чемпионов

Матч с киприотами пройдет 5 августа

04 августа 2025, 20:30 | Обновлено 04 августа 2025, 21:24
3630
2
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Пафосом, травмах и жеребьевке Лиги чемпионов
ФК Динамо. Александр Шовковский

Во вторник, 5 августа, киевское «Динамо» проведет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

Наставник киевлян Александр Шовковский поделился мыслями накануне этого поединка.

– В каком состоянии игроки, которые были травмированы в последнее время?

– На сегодняшний день мы можем рассчитывать почти на всех игроков, за исключением Торреса и Рубчинского. Все остальные готовятся к игре. Кто в каком состоянии – будем решать непосредственно в день игры. У нас еще есть сутки. Был непростой матч в Ровно. Но задачи, которые стоят перед клубом, всегда максимальные.

– Ваш главный конкурент в УПЛ, «Шахтер», вышел на игру чемпионата в совершенно другом составе по сравнению с игрой Лиги Европы. У «Динамо» же сыграл практически тот же состав. Означает ли это, что вы готовы играть через два дня на третьей и показывать результат?

– Мы не определяем приоритетные задачи и второстепенные. Мы готовились с прицелом на то, что придется играть в довольно плотном графике, с учетом логистических моментов. Наша подготовка была направлена именно на то, чтобы мы к этому были готовы. Безусловно, вносят свои коррективы определенные проблемы, которые есть у игроков, которые не могут готовиться к матчу. Но все проходят восстановление, и играть через два дня на третий или через три на четвертый, безусловно, было бы намного проще, если бы не было таких логистических моментов, которые мы имеем из-за войны в нашей стране. Но это реалии сегодняшнего дня, мы должны быть к этому готовы. И мы к этому готовы.

– Сегодня состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов. Наверное, вы скажете, что не нужно забегать вперед... Но насколько, с тренерской точки зрения, важно знать будущих возможных соперников?

– В принципе, вы ответили на свой вопрос. Со своей стороны могу сказать, что готовиться нужно, и главное – то, что происходит сейчас, сегодня, а также в ближайшие дни. Безусловно, нужно смотреть в будущее. Как говорится, не каждый может смотреть в завтрашний день. Но нужно постепенно идти к своей цели. Наша цель – это завтрашняя игра с «Пафосом».

По теме:
Рейнджерс – Виктория П. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Шкендия – Карабах. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Мальме – Копенгаген. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Динамо Киев Пафос Лига чемпионов Динамо - Пафос Александр Шовковский пресс-конференция
Дмитрий Олейник Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(47)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, какой канал покажет матч Лиги чемпионов Динамо – Пафос
Футбол | 04 августа 2025, 00:21 2
Стало известно, какой канал покажет матч Лиги чемпионов Динамо – Пафос
Стало известно, какой канал покажет матч Лиги чемпионов Динамо – Пафос

Игра пройдет 5 августа в 21:00

Динамо Киев – Пафос. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 2025/26
Футбол | 04 августа 2025, 21:16 0
Динамо Киев – Пафос. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 2025/26
Динамо Киев – Пафос. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 2025/26

Поединок состоится 5 августа и начнется в 21:00 по Киеву

Флойд Мейвезер назвал боксера, который сейчас лучше Усика
Бокс | 04.08.2025, 07:06
Флойд Мейвезер назвал боксера, который сейчас лучше Усика
Флойд Мейвезер назвал боксера, который сейчас лучше Усика
Лига конференций. Определен соперник Полесья в 4-м раунде квалификации
Футбол | 04.08.2025, 15:20
Лига конференций. Определен соперник Полесья в 4-м раунде квалификации
Лига конференций. Определен соперник Полесья в 4-м раунде квалификации
Александр УСИК: «Каждое дерьмо может один раз стать чемпионом мира»
Бокс | 04.08.2025, 08:12
Александр УСИК: «Каждое дерьмо может один раз стать чемпионом мира»
Александр УСИК: «Каждое дерьмо может один раз стать чемпионом мира»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Singularis
Пафос как Верес, а Верес как Хамрун
Ответить
+1
AK.228
То что они не определяют приоритетные задачи и второстепенные - это хорошо…
Ответить
+1
Популярные новости
Сенсационный лидер. Турнирная таблица УПЛ после стартовых дней сезона
Сенсационный лидер. Турнирная таблица УПЛ после стартовых дней сезона
03.08.2025, 23:05 2
Футбол
Сергей НАГОРНЯК: «Один человек вел себя не совсем адекватно»
Сергей НАГОРНЯК: «Один человек вел себя не совсем адекватно»
03.08.2025, 21:30 3
Футбол
Известна судьба украинского игрока, которого забрали ТЦК с вокзала в 2024
Известна судьба украинского игрока, которого забрали ТЦК с вокзала в 2024
03.08.2025, 07:46 8
Футбол
Шовковский объяснил, почему Динамо провело сверхсложный матч с Вересом
Шовковский объяснил, почему Динамо провело сверхсложный матч с Вересом
02.08.2025, 20:10 7
Футбол
Луис Энрике определил будущее Сафонова после громкого трансфера
Луис Энрике определил будущее Сафонова после громкого трансфера
02.08.2025, 22:16 2
Футбол
Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз
Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз
04.08.2025, 00:01 2
Бокс
«Я не шучу». Украинский боксер бросил вызов Усику
«Я не шучу». Украинский боксер бросил вызов Усику
03.08.2025, 12:54
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Усик начал переговоры о следующем бое. Известен соперник
ОФИЦИАЛЬНО. Усик начал переговоры о следующем бое. Известен соперник
04.08.2025, 00:04 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем