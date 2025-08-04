ШОВКОВСКИЙ – о матче с Пафосом, травмах и жеребьевке Лиги чемпионов

Во вторник, 5 августа, киевское «Динамо» проведет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

Наставник киевлян Александр Шовковский поделился мыслями накануне этого поединка.

– В каком состоянии игроки, которые были травмированы в последнее время?

– На сегодняшний день мы можем рассчитывать почти на всех игроков, за исключением Торреса и Рубчинского. Все остальные готовятся к игре. Кто в каком состоянии – будем решать непосредственно в день игры. У нас еще есть сутки. Был непростой матч в Ровно. Но задачи, которые стоят перед клубом, всегда максимальные.

– Ваш главный конкурент в УПЛ, «Шахтер», вышел на игру чемпионата в совершенно другом составе по сравнению с игрой Лиги Европы. У «Динамо» же сыграл практически тот же состав. Означает ли это, что вы готовы играть через два дня на третьей и показывать результат?

– Мы не определяем приоритетные задачи и второстепенные. Мы готовились с прицелом на то, что придется играть в довольно плотном графике, с учетом логистических моментов. Наша подготовка была направлена именно на то, чтобы мы к этому были готовы. Безусловно, вносят свои коррективы определенные проблемы, которые есть у игроков, которые не могут готовиться к матчу. Но все проходят восстановление, и играть через два дня на третий или через три на четвертый, безусловно, было бы намного проще, если бы не было таких логистических моментов, которые мы имеем из-за войны в нашей стране. Но это реалии сегодняшнего дня, мы должны быть к этому готовы. И мы к этому готовы.

– Сегодня состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов. Наверное, вы скажете, что не нужно забегать вперед... Но насколько, с тренерской точки зрения, важно знать будущих возможных соперников?

– В принципе, вы ответили на свой вопрос. Со своей стороны могу сказать, что готовиться нужно, и главное – то, что происходит сейчас, сегодня, а также в ближайшие дни. Безусловно, нужно смотреть в будущее. Как говорится, не каждый может смотреть в завтрашний день. Но нужно постепенно идти к своей цели. Наша цель – это завтрашняя игра с «Пафосом».