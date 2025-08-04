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Лига чемпионов
04 августа 2025, 00:21 |
273
0

Стало известно, какой канал покажет матч Лиги чемпионов Динамо – Пафос

Игра пройдет 5 августа в 21:00

04 августа 2025, 00:21 |
273
0
Стало известно, какой канал покажет матч Лиги чемпионов Динамо – Пафос
ФК Динамо

Во вторник, 5 августа, киевское «Динамо» проведет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

Соперником «бело-синих» является кипрская команда «Пафос». Номинально домашний для нашей команды, пройдет в польском Люблине на стадионе «Арена Люблин».

В прямой трансляции игру покажут каналы «2+2» и «Киевстар ТВ». Мы хотим, чтобы все, независимо от обстоятельств, могли в качестве жеста благодарности увидеть поединки команды в квалификации Лиги чемпионов бесплатно и в прямом эфире.

Начало трансляции – в 21:00 по киевскому времени.

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Динамо Киев Пафос Лига чемпионов Динамо - Пафос
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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