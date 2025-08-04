Стало известно, какой канал покажет матч Лиги чемпионов Динамо – Пафос

Во вторник, 5 августа, киевское «Динамо» проведет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

Соперником «бело-синих» является кипрская команда «Пафос». Номинально домашний для нашей команды, пройдет в польском Люблине на стадионе «Арена Люблин».

В прямой трансляции игру покажут каналы «2+2» и «Киевстар ТВ». Мы хотим, чтобы все, независимо от обстоятельств, могли в качестве жеста благодарности увидеть поединки команды в квалификации Лиги чемпионов бесплатно и в прямом эфире.

Начало трансляции – в 21:00 по киевскому времени.