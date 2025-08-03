Лига чемпионов03 августа 2025, 04:31 | Обновлено 03 августа 2025, 05:12
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Динамо приглашает посетить в Люблине матч ЛЧ против Пафоса. Почем билеты?
Стоимость билетов составляет от 49 до 600 польских злотых
03 августа 2025, 04:31 | Обновлено 03 августа 2025, 05:12
216
0
Продолжается продажа билетов на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором Динамо будет принимать кипрский Пафос.
Игра состоится в польском городе Люблин на «Мотор Люблин Арена».
Начало матча Q3 Лиги чемпионов – 5 августа в 21:00 по Киеву.
Цена билетов разных ценовых категорий варьируется от 49 до 600 польских злотых (в зависимости от категории).
Приобрести билеты можно по следующей ссылке.
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