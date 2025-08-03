Динамо приглашает посетить в Люблине матч ЛЧ против Пафоса. Почем билеты?

Продолжается продажа билетов на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором Динамо будет принимать кипрский Пафос.

Игра состоится в польском городе Люблин на «Мотор Люблин Арена».

Начало матча Q3 Лиги чемпионов – 5 августа в 21:00 по Киеву.

Цена билетов разных ценовых категорий варьируется от 49 до 600 польских злотых (в зависимости от категории).

Приобрести билеты можно по следующей ссылке.