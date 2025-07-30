Пафосная дуэль. Стало известно, когда состоятся матчи Динамо в Q3 ЛЧ

Стало известно, когда состоятся матчи киевского Динамо в 3-м раунде квалификации (Q3) Лиги чемпионов.

Соперником столичного клуба будет кипрская команда Пафос.

Первый матч пройдет 5 августа на условно домашнем поле киевлян в польском Люблине, а ответная игра – 12 августа на Кипре.

Динамо в предыдущем раунде дважды переиграло Хамрун Спартанс из Мальты (3:0 и 3:0).

Пафос пробился в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов благодаря победе в Q2 над Маккаби Тель-Авив (1:1, 1:0).

Победитель Q3 ЛЧ выйдет в 4-й раунд квалификации, а проигравшая команда перейдет в Q4 Лиги Европы.

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