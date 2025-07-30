Пафосная дуэль. Стало известно, когда состоятся матчи Динамо в Q3 ЛЧ
Поединки 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 5 и 12 августа
Стало известно, когда состоятся матчи киевского Динамо в 3-м раунде квалификации (Q3) Лиги чемпионов.
Соперником столичного клуба будет кипрская команда Пафос.
Первый матч пройдет 5 августа на условно домашнем поле киевлян в польском Люблине, а ответная игра – 12 августа на Кипре.
Динамо в предыдущем раунде дважды переиграло Хамрун Спартанс из Мальты (3:0 и 3:0).
Пафос пробился в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов благодаря победе в Q2 над Маккаби Тель-Авив (1:1, 1:0).
Победитель Q3 ЛЧ выйдет в 4-й раунд квалификации, а проигравшая команда перейдет в Q4 Лиги Европы.
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Один из клубов Саудовской Аравии нацелился на Феррана Торреса
Легенда биатлона погибла под завалом