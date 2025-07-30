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Лига чемпионов
30 июля 2025, 23:31 | Обновлено 30 июля 2025, 23:36
942
0

Пафосная дуэль. Стало известно, когда состоятся матчи Динамо в Q3 ЛЧ

Поединки 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 5 и 12 августа

30 июля 2025, 23:31 | Обновлено 30 июля 2025, 23:36
942
0
Пафосная дуэль. Стало известно, когда состоятся матчи Динамо в Q3 ЛЧ
ФК Динамо

Стало известно, когда состоятся матчи киевского Динамо в 3-м раунде квалификации (Q3) Лиги чемпионов.

Соперником столичного клуба будет кипрская команда Пафос.

Первый матч пройдет 5 августа на условно домашнем поле киевлян в польском Люблине, а ответная игра – 12 августа на Кипре.

Динамо в предыдущем раунде дважды переиграло Хамрун Спартанс из Мальты (3:0 и 3:0).

Пафос пробился в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов благодаря победе в Q2 над Маккаби Тель-Авив (1:1, 1:0).

Победитель Q3 ЛЧ выйдет в 4-й раунд квалификации, а проигравшая команда перейдет в Q4 Лиги Европы.

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Динамо Киев Пафос Лига чемпионов даты и время матчей
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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