Испания04 августа 2025, 22:36 |
2125
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Окончательное решение. Лунин выбрал себе клуб на следующий сезон
Андрей останется в Мадриде
04 августа 2025, 22:36 |
2125
4
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин определился с будущим. Украинец рассказал испанским журналистам, что проведет следующий сезон в «королевском клубе».
«В «Реале» я всегда счастлив. Конечно, я хочу остаться здесь», – сказал украинский страж ворот.
Контракт украинского вратаря с «бланкос» рассчитан до 2030 года.
В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».
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