Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Окончательное решение. Лунин выбрал себе клуб на следующий сезон
Испания
04 августа 2025, 22:36 |
2125
4

Окончательное решение. Лунин выбрал себе клуб на следующий сезон

Андрей останется в Мадриде

04 августа 2025, 22:36 |
2125
4
Окончательное решение. Лунин выбрал себе клуб на следующий сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин определился с будущим. Украинец рассказал испанским журналистам, что проведет следующий сезон в «королевском клубе».

«В «Реале» я всегда счастлив. Конечно, я хочу остаться здесь», – сказал украинский страж ворот.

Контракт украинского вратаря с «бланкос» рассчитан до 2030 года.

В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».

По теме:
Кто является лучшим бомбардиром Ла Лиги за последние пять сезонов?
Экс-форвард Реала, Милана, Бенфики продолжит карьеру в чемпионате Греции
Реал не может продать форварда, он не нужен тренеру
Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз
Бокс | 04 августа 2025, 00:01 2
Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз
Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз

Теперь Тайсон заявил, что точно не вернется

Довбик в шаге от ухода из Ромы. Известный клуб добился большого прогресса
Футбол | 04 августа 2025, 07:23 5
Довбик в шаге от ухода из Ромы. Известный клуб добился большого прогресса
Довбик в шаге от ухода из Ромы. Известный клуб добился большого прогресса

Артем может перейти в «Бешикташ»

Флойд Мейвезер назвал боксера, который сейчас лучше Усика
Бокс | 04.08.2025, 07:06
Флойд Мейвезер назвал боксера, который сейчас лучше Усика
Флойд Мейвезер назвал боксера, который сейчас лучше Усика
Национальный герой. Кто изображен на логотипе кипрского Пафоса?
Футбол | 04.08.2025, 22:29
Национальный герой. Кто изображен на логотипе кипрского Пафоса?
Национальный герой. Кто изображен на логотипе кипрского Пафоса?
Трансферная бомба лета. Гранд АПЛ готовит 200 млн евро за звезду Реала
Футбол | 04.08.2025, 20:48
Трансферная бомба лета. Гранд АПЛ готовит 200 млн евро за звезду Реала
Трансферная бомба лета. Гранд АПЛ готовит 200 млн евро за звезду Реала
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GloryUkraine
Все. Ставте крапку і більше про пригоди Луніна в Реалі не пишіть. Хоч би рік.
Ответить
+8
Показать Скрыть 1 ответ
Boodya
Я вже за місяць четвертий раз цю новину читаю.
Наче більше немає про що писати 
Ответить
+4
Bond
це вже не смішно! )
Ответить
+2
Популярные новости
Усику нашли соперника. Имя вас удивит – он до недавнего времени уничтожал
Усику нашли соперника. Имя вас удивит – он до недавнего времени уничтожал
03.08.2025, 08:19 4
Бокс
Конец саги. Клуб АПЛ принял решение о трансфере вратаря Шахтера
Конец саги. Клуб АПЛ принял решение о трансфере вратаря Шахтера
02.08.2025, 20:28 4
Футбол
Боб АРУМ: «Это не тот боксер, что раньше. Заработает деньги и уйдет»
Боб АРУМ: «Это не тот боксер, что раньше. Заработает деньги и уйдет»
03.08.2025, 07:18 1
Бокс
Чемпионка Уимблдона вылетела: Свентек не сумела выйти в 1/4 финала Монреаля
Чемпионка Уимблдона вылетела: Свентек не сумела выйти в 1/4 финала Монреаля
04.08.2025, 03:10 1
Теннис
Капитан ПСЖ принял судьбоносное решение из-за трансфера Забарного
Капитан ПСЖ принял судьбоносное решение из-за трансфера Забарного
03.08.2025, 11:36
Футбол
Александр УСИК: «Каждое дерьмо может один раз стать чемпионом мира»
Александр УСИК: «Каждое дерьмо может один раз стать чемпионом мира»
04.08.2025, 08:12 4
Бокс
Борнмут принял предложение по Забарному, но не от ПСЖ. Илья отреагировал
Борнмут принял предложение по Забарному, но не от ПСЖ. Илья отреагировал
04.08.2025, 07:44 6
Футбол
Шок для канониров. Арсенал ждет худший сценарий по делу Зинченко
Шок для канониров. Арсенал ждет худший сценарий по делу Зинченко
03.08.2025, 11:52 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем