Окончательное решение. Лунин выбрал себе клуб на следующий сезон

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин определился с будущим. Украинец рассказал испанским журналистам, что проведет следующий сезон в «королевском клубе».

«В «Реале» я всегда счастлив. Конечно, я хочу остаться здесь», – сказал украинский страж ворот.

Контракт украинского вратаря с «бланкос» рассчитан до 2030 года.

В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».