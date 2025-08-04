В воскресенье, 3 августа, бывший игрок сборной Украины по футболу Ярослав Ракицкий отпраздновал свое 36-летие.

На своей странице в Инстаграме центральный защитник одесского «Черноморца» репостнул ряд поздравлений. На одной из публикаций Ярослав показал свое истинное отношение к россии, надев футболку с символической надписью, с которой трудно поспорить – «Е*аная русня».

Ранее сообщалось, что накануне чемпионата Первой лиги сезона-2025/26 в одесском «Черноморце» состоялись выборы капитана команды, избрали – Ракицкого.

ФОТО. Ракицкий в день рождения показал свое истинное отношение к россиянам