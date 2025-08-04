Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Ракицкий в день рождения показал свое истинное отношение к россиянам
Украина. Премьер лига
04 августа 2025, 22:18 |
3819
7

ФОТО. Ракицкий в день рождения показал свое истинное отношение к россиянам

3 августа Ярославу исполнилось 36 лет

04 августа 2025, 22:18 |
3819
7
ФОТО. Ракицкий в день рождения показал свое истинное отношение к россиянам
ФК Черноморец. Ярослав Ракицкий

В воскресенье, 3 августа, бывший игрок сборной Украины по футболу Ярослав Ракицкий отпраздновал свое 36-летие.

На своей странице в Инстаграме центральный защитник одесского «Черноморца» репостнул ряд поздравлений. На одной из публикаций Ярослав показал свое истинное отношение к россии, надев футболку с символической надписью, с которой трудно поспорить – «Е*аная русня».

Ранее сообщалось, что накануне чемпионата Первой лиги сезона-2025/26 в одесском «Черноморце» состоялись выборы капитана команды, избрали – Ракицкого.

ФОТО. Ракицкий в день рождения показал свое истинное отношение к россиянам

По теме:
ФОТО. Бражко подтвердил отношения с Квитковой снимком с поцелуем
ВИДЕО. Ракицкая трогательно поздравила мужа-футболиста с днем рождения
Шеф с двумя звездами Michelin откроет ресторан на стадионе Сандерленда
фото день рождения Ярослав Ракицкий Черноморец Одесса lifestyle
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(34)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Снова Турция: Шахтер узнал оппонента
Футбол | 04 августа 2025, 14:17 27
Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Снова Турция: Шахтер узнал оппонента
Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Снова Турция: Шахтер узнал оппонента

Жеребьевка 4-го раунда квалификации Лиги Европы прошла в Ньоне

Чемпионка Уимблдона вылетела: Свентек не сумела выйти в 1/4 финала Монреаля
Теннис | 04 августа 2025, 03:10 1
Чемпионка Уимблдона вылетела: Свентек не сумела выйти в 1/4 финала Монреаля
Чемпионка Уимблдона вылетела: Свентек не сумела выйти в 1/4 финала Монреаля

Клара Таусон в двух сетах переиграла третью ракетку мира в четвертом раунде тысячника

Национальный герой. Кто изображен на логотипе кипрского Пафоса?
Футбол | 04.08.2025, 22:29
Национальный герой. Кто изображен на логотипе кипрского Пафоса?
Национальный герой. Кто изображен на логотипе кипрского Пафоса?
Александр УСИК: «Каждое дерьмо может один раз стать чемпионом мира»
Бокс | 04.08.2025, 08:12
Александр УСИК: «Каждое дерьмо может один раз стать чемпионом мира»
Александр УСИК: «Каждое дерьмо может один раз стать чемпионом мира»
Полесье с юмором отреагировало на тяжелый жребий Лиги конференций
Футбол | 04.08.2025, 15:58
Полесье с юмором отреагировало на тяжелый жребий Лиги конференций
Полесье с юмором отреагировало на тяжелый жребий Лиги конференций
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vitaha33
Красень, після 24 лютого змінив до нього ставлення. Краще бути таким "сєпаром" як рак ніж таким "патріотом" як тимощук
Ответить
+17
MaximusOne
Як він там з ними три роки вижев.
Ответить
+1
mini.f
Ну,ну... Это актеры одного театра- Усик, Ломаченко и примкнувший к ним сепар с Донбасса... Ни грамма не верю в его перековку, это обыкновенный приспособленец, не более того... Он думает, что Одессу скоро прихватят болотяне....
Ответить
0
GloryUkraine
Не вірю я в перезавантаження Ракіцького. 
Ответить
-2
ManCity
Срака собача. Люди не міняються. А Сєпари тим більше. Єдина за чим він може шкодує, що москалі віджали його дамбас. 
Нехай заспіває гімн України .
Ответить
-4
Ondu
обожаю диванных патриотов с флагами других стран
Ответить
-5
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Трансфер затягивали намеренно. СМИ раскрыли хитрый план ПСЖ по Забарному
Трансфер затягивали намеренно. СМИ раскрыли хитрый план ПСЖ по Забарному
04.08.2025, 02:57
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик начал переговоры о следующем бое. Известен соперник
ОФИЦИАЛЬНО. Усик начал переговоры о следующем бое. Известен соперник
04.08.2025, 00:04 2
Бокс
Конец саги. Клуб АПЛ принял решение о трансфере вратаря Шахтера
Конец саги. Клуб АПЛ принял решение о трансфере вратаря Шахтера
02.08.2025, 20:28 4
Футбол
Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз
Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз
04.08.2025, 00:01 2
Бокс
Свитолина разобрала финалистку Уимблдона на пути в четвертьфинал Монреаля
Свитолина разобрала финалистку Уимблдона на пути в четвертьфинал Монреаля
04.08.2025, 04:55 28
Теннис
Шовковский объяснил, почему Динамо провело сверхсложный матч с Вересом
Шовковский объяснил, почему Динамо провело сверхсложный матч с Вересом
02.08.2025, 20:10 7
Футбол
Капитан ПСЖ принял судьбоносное решение из-за трансфера Забарного
Капитан ПСЖ принял судьбоносное решение из-за трансфера Забарного
03.08.2025, 11:36
Футбол
Борнмут принял предложение по Забарному, но не от ПСЖ. Илья отреагировал
Борнмут принял предложение по Забарному, но не от ПСЖ. Илья отреагировал
04.08.2025, 07:44 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем