ФОТО. Ракицкий в день рождения показал свое истинное отношение к россиянам
3 августа Ярославу исполнилось 36 лет
В воскресенье, 3 августа, бывший игрок сборной Украины по футболу Ярослав Ракицкий отпраздновал свое 36-летие.
На своей странице в Инстаграме центральный защитник одесского «Черноморца» репостнул ряд поздравлений. На одной из публикаций Ярослав показал свое истинное отношение к россии, надев футболку с символической надписью, с которой трудно поспорить – «Е*аная русня».
Ранее сообщалось, что накануне чемпионата Первой лиги сезона-2025/26 в одесском «Черноморце» состоялись выборы капитана команды, избрали – Ракицкого.
ФОТО. Ракицкий в день рождения показал свое истинное отношение к россиянам
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