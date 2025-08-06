В Металлисте 1925 забраковали экс-игрока Динамо. Обещали самую большую ЗП

Трансфер экс-игрока «Динамо» и «Александрии» Владимира Шепелева в харьковский «Металлист 1925» сорвался.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, многие люди, включая главного тренера, вице-президента, спортивного директора харьковчане мечтали видеть в клубе Шепелева, его обещали сделать самым высокооплачиваемым игроком команды. Однако трансфер заблокировал президент клуба Богдан Бойко.

В сезоне 2024/25 полузащитник прекратил сотрудничество с киевским «Динамо», после чего перешел в состав «Александрии». В составе «горожан» провел 12 матчей в чемпионате, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.