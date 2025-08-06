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  4. В Металлисте 1925 забраковали экс-игрока Динамо. Обещали самую большую ЗП
Украина. Премьер лига
06 августа 2025, 02:28 |
127
0

В Металлисте 1925 забраковали экс-игрока Динамо. Обещали самую большую ЗП

Шепелев до сих пор свободный агент

06 августа 2025, 02:28 |
127
0
В Металлисте 1925 забраковали экс-игрока Динамо. Обещали самую большую ЗП
ФК Динамо. Владимир Шепелев

Трансфер экс-игрока «Динамо» и «Александрии» Владимира Шепелева в харьковский «Металлист 1925» сорвался.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, многие люди, включая главного тренера, вице-президента, спортивного директора харьковчане мечтали видеть в клубе Шепелева, его обещали сделать самым высокооплачиваемым игроком команды. Однако трансфер заблокировал президент клуба Богдан Бойко.

В сезоне 2024/25 полузащитник прекратил сотрудничество с киевским «Динамо», после чего перешел в состав «Александрии». В составе «горожан» провел 12 матчей в чемпионате, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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Динамо Киев трансферы свободный агент Александрия Владимир Шепелев Металлист 1925 трансферы УПЛ
Дмитрий Олейник Источник: Игорь Бурбас
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