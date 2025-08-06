В Металлисте 1925 забраковали экс-игрока Динамо. Обещали самую большую ЗП
Шепелев до сих пор свободный агент
Трансфер экс-игрока «Динамо» и «Александрии» Владимира Шепелева в харьковский «Металлист 1925» сорвался.
По информации журналиста Игоря Бурбаса, многие люди, включая главного тренера, вице-президента, спортивного директора харьковчане мечтали видеть в клубе Шепелева, его обещали сделать самым высокооплачиваемым игроком команды. Однако трансфер заблокировал президент клуба Богдан Бойко.
В сезоне 2024/25 полузащитник прекратил сотрудничество с киевским «Динамо», после чего перешел в состав «Александрии». В составе «горожан» провел 12 матчей в чемпионате, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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