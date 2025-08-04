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  4. Тренер Сток Сити объяснил, почему не дает играть Таловерову
Англия
04 августа 2025, 19:36 |
1199
0

Тренер Сток Сити объяснил, почему не дает играть Таловерову

У украинца было повреждение

04 августа 2025, 19:36 |
1199
0
Тренер Сток Сити объяснил, почему не дает играть Таловерову
Сток Сити. Максим Таловеров

Главный тренер «Сток Сити» Марк Робинс объяснил, почему защитник сборной Украины Максим Таловеров до сих пор не провел за клуб ни одного матча. Защитник не успел полностью оправиться от недавней травмы.

«Максим сейчас в порядке, с ним все хорошо, но он не полностью оправился [от травмы]. Таловеров в порядке», – цитирует Робинс.

Из-за повреждения украинец пропустил уже пять матчей за английский клуб.

Ранее после подписания 25-летнего футболиста главный тренер «Сток Сити» Марк Робинс рассказал, зачем команде нужен этот защитник:

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Максим Таловеров Сток Сити травма Чемпионшип чемпионат Англии по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Stoke-on-Trent Live Stoke
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