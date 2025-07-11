Главный тренер английского Сток Сити признался, зачем клубу нужен Таловеров
Марк Робинс с нетерпением ждет сотрудничества с защитником сборной Украины
Защитник сборной Украины Максим Таловеров покинул английский «Плимут» и перебрался в «Сток Сити», который выступает в Чемпионшипе. Стороны договорились о сотрудничестве на три года.
После подписания 25-летнего футболиста, главный тренер «Сток Сити» Марк Робинс рассказал, зачем команде нужен этот защитник:
«Я не хочу оскорблять футболистов, которые играли в прошлом сезоне или преуменьшать их заслуги, но нам было необходимо усиление, чтобы двигаться дальше. Вызов заключается в том, чтобы продолжать прогрессировать, а не стоять на месте.
Таловеров пришел из «Плимута», это игрок сборной Украины и он никогда не боится что-то делать на футбольном поле. Максим – талантливый футболист, который может развиваться дальше и прогрессировать. У него есть все необходимые для нас качества. Я с нетерпением жду общего сотрудничества», – рассказал Робинс.
В сезоне 2024/25 Максим провел 11 матчей во втором английском дивизионе, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Также записал на свой счет забитый мяч в двух поединках Кубка Англии.
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