Главный тренер английского Сток Сити признался, зачем клубу нужен Таловеров

Защитник сборной Украины Максим Таловеров покинул английский «Плимут» и перебрался в «Сток Сити», который выступает в Чемпионшипе. Стороны договорились о сотрудничестве на три года.

После подписания 25-летнего футболиста, главный тренер «Сток Сити» Марк Робинс рассказал, зачем команде нужен этот защитник:

«Я не хочу оскорблять футболистов, которые играли в прошлом сезоне или преуменьшать их заслуги, но нам было необходимо усиление, чтобы двигаться дальше. Вызов заключается в том, чтобы продолжать прогрессировать, а не стоять на месте.

Таловеров пришел из «Плимута», это игрок сборной Украины и он никогда не боится что-то делать на футбольном поле. Максим – талантливый футболист, который может развиваться дальше и прогрессировать. У него есть все необходимые для нас качества. Я с нетерпением жду общего сотрудничества», – рассказал Робинс.

В сезоне 2024/25 Максим провел 11 матчей во втором английском дивизионе, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Также записал на свой счет забитый мяч в двух поединках Кубка Англии.