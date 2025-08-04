Игорь ТИМЧЕНКО: «Во втором тайме удаление сломало игру»

В матче 1-го тура УПЛ «Полтава» на выезде уступила «Руху» со счетом 1:2. На 70-й минуте команда осталась в меньшинстве, а на 86-й минуте пропустила решающий гол. Впечатлениями о матче поделился ассистент главного тренера СК «Полтава» Игорь Тимченко.

«Для нас это исторический день. Наша команда дебютировала в УПЛ. Жаль, это произошло без нашего главного тренера Владимира Сысенко. Мы ждем его возвращения, ведь то, что мы сейчас команда УПЛ, - в первую очередь его заслуга. Что касается игры с Рухом, то она была непростой. Мы знали, что это хорошая команда, хотя во время летней паузы ее покинуло немало игроков. Но это молодая, быстрая, амбициозная команда. Мы настраивались на трудную игру, такой она и оказалась. Полагаю, первые 10-15 минут мы вливались в игру. Затем ее выровняли. По содержанию мне импонирует первый тайм. Во втором тайме удаление сломало игру. Играть вдесятером стало тяжело. Я поздравляю Рух с победой, им удалось забить решающий гол. А мы будем работать и двигаться вперед. У меня относительно подхода футболистов к игре претензий нет. Конечно, есть ошибки, их нужно исправлять, но отношением к игре я доволен.

В составе команды немало игроков, прошедших с нами Первую лигу, а есть и те, кто с нами еще с любительского уровня. Для них это был волнующий дебют. Футболисты, которые к нам пришли недавно, думаю, должны усилить команду. Кто-то из них быстрее интегрируется в команду, кому-то нужно время, чтобы привыкнуть к нашим требованиям. Считаю, наши новички – это хорошие футболисты, которые клубу помогут. И нельзя отвергать наши проблемы с травмированными, сейчас их аж четверо. Добавился в лазарет после сегодняшней игры Максим Марусич. Когда ребята восстановятся, у нас улучшится вариативность состава.

Игрокам нужно привыкнуть к уровню УПЛ. Конечно, присутствует волнение, ведь по сравнению с первой лигой – это совсем другой уровень. Я говорю не только об уровне футбола, но и об уровне организации всего вокруг матча. Мы играли много контрольных игр с командами Премьер-лиги раньше и понимали, что можем с ними соревноваться. Но сегодня игра так сложилась... Мы не завоевали очки. Полагаю, где-то удача отвернулась от нас. Ну и удаление... Играя в равных составах, убежден, мы могли бы на что-то рассчитывать.

Соглашаюсь, что играя в меньшинстве, футболисты сели слишком низко. Но игроки, понимая, что осталось не так много времени, пытались сохранить счет, который был. Наверное, в этом мы тоже ошиблись. Но это надо проанализировать, разобрать и сделать вывод».