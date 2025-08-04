Новичок Премьер-лиги выбрал стадион, где год будет играть домашние матчи

Дебютант Украинской Премьер-лиги – СК «Полтава» – ближайший год будет проводить свои домашние поединки на стадионе в Кропивницком. Об этом рассказал президент клуба Сергей Иващенко:

– Вообще Кропивницкий – это временная мера? Или, возможно, готовы со временем сменить название, переехать туда?

– Год мы будем играть в Кропивницком. Мы заключили договор и нарушать его не будем. Потом, как жизнь покажет. Сейчас нельзя планировать и на сутки вперед.

– Почему именно Кропивницкий? Я так понимаю, по расстоянию Александрия ближе.

– В Александрии хороший стадион, а в Кропивницком был свободный стадион. И нас там хорошо приняли.

– Теперь команда будет тренироваться и базироваться в Полтаве, а в Кропивницкий сугубо ездить на матчи, как на любые другие выездные?

– Да, – сообщил Иващенко.

1 августа «Полтава» провела первый матч в сезоне 2025/26 Украинской Премьер-лиги – новичок элитного дивизиона с минимальным счетом уступил львовскому «Руху» на выезде (1:2).