Новичок Премьер-лиги выбрал стадион, где год будет играть домашние матчи
Сергей Иващенко прокомментировал ситуацию с ареной для СК «Полтава»
Дебютант Украинской Премьер-лиги – СК «Полтава» – ближайший год будет проводить свои домашние поединки на стадионе в Кропивницком. Об этом рассказал президент клуба Сергей Иващенко:
– Вообще Кропивницкий – это временная мера? Или, возможно, готовы со временем сменить название, переехать туда?
– Год мы будем играть в Кропивницком. Мы заключили договор и нарушать его не будем. Потом, как жизнь покажет. Сейчас нельзя планировать и на сутки вперед.
– Почему именно Кропивницкий? Я так понимаю, по расстоянию Александрия ближе.
– В Александрии хороший стадион, а в Кропивницком был свободный стадион. И нас там хорошо приняли.
– Теперь команда будет тренироваться и базироваться в Полтаве, а в Кропивницкий сугубо ездить на матчи, как на любые другие выездные?
– Да, – сообщил Иващенко.
1 августа «Полтава» провела первый матч в сезоне 2025/26 Украинской Премьер-лиги – новичок элитного дивизиона с минимальным счетом уступил львовскому «Руху» на выезде (1:2).
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