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Украина. Вторая лига
04 августа 2025, 14:59 | Обновлено 04 августа 2025, 15:13
679
0

ВИДЕО. Супергол из Второй лиги. Точный удар со своей половины поля

Красивый мяч в матче Чайки и Александрии-2

04 августа 2025, 14:59 | Обновлено 04 августа 2025, 15:13
679
0
ВИДЕО. Супергол из Второй лиги. Точный удар со своей половины поля

В матче Второй лиги между Чайкой и Александрией-2 гости забили гол уже на пятой минуте встрече, а красивым голом отличился Дмитрий Бесклейный.

Игроку удался точный удар со своей половины поля.

Встреча завершилась со счетом 1:1, хозяева успели отыграться еще в первом тайме.

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видео голов и обзор Вторая лига Украины Чайка Петропавловская Борщаговка Александрия-2
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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