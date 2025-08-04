ВИДЕО. Супергол из Второй лиги. Точный удар со своей половины поля

В матче Второй лиги между Чайкой и Александрией-2 гости забили гол уже на пятой минуте встрече, а красивым голом отличился Дмитрий Бесклейный.

Игроку удался точный удар со своей половины поля.

Встреча завершилась со счетом 1:1, хозяева успели отыграться еще в первом тайме.