Украина. Вторая лига04 августа 2025, 14:59 | Обновлено 04 августа 2025, 15:13
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ВИДЕО. Супергол из Второй лиги. Точный удар со своей половины поля
Красивый мяч в матче Чайки и Александрии-2
04 августа 2025, 14:59 | Обновлено 04 августа 2025, 15:13
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В матче Второй лиги между Чайкой и Александрией-2 гости забили гол уже на пятой минуте встрече, а красивым голом отличился Дмитрий Бесклейный.
Игроку удался точный удар со своей половины поля.
Встреча завершилась со счетом 1:1, хозяева успели отыграться еще в первом тайме.
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