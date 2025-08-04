Андрей КИТЕЛА: «Главное, что мы получили позитивный результат»

В матче 1-го тура УПЛ «Рух» обыграл «Полтаву» со счетом 2:1. Первый мяч оказался в воротах «Полтавы» после прострела Андрея Кителы. Защитник «Руха» поделился впечатлениями о матче.

«Я увидел, что Бабукар Фаал свободен в штрафной и отдавал передачу на него. Пас до него не дошел, но к счастью мяч таки оказался в воротах. В общем-то хорошо, что удалось победить в первой игре сезона.

Это была непростая игра и с игровой точки зрения, и в плане борьбы. Для «Полтавы» это был дебютный матч в УПЛ и, конечно, наш соперник был настроен на победу. Наши оппоненты старались не уступать на каждом клочке поля, поэтому нам было не легко. Это только начало сезона, первый тур и в таких матчах всегда сложно играть и главное, что мы добились положительного результата. В каждом матче наша команда играет на победу и пытается показать свою лучшую игру.

Мы благодарны болельщикам за поддержку и ценим то, что зрители приходят на наши матчи и гонят команду вперед. Нам приятно, и это очень мотивирует».