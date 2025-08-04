Виталий РОМАН: «Рад помочь команде одержать важную победу»

В матче 1-го тура УПЛ «Рух» обыграл «Полтаву» со счетом 2:1. Победный гол забил Виталий Роман. Защитник поделился эмоциями от первого забитого за «Рух» гола.

«Очень рад отличиться дебютным голом за команду и помочь команде одержать важную победу. Все очень счастливы, ведь «Рух» получил необходимые на старте сезона три очка.

На самом деле, это была сложная для нас игра и обычно первые туры всегда непросто даются каждой команде. Но сейчас важен результат и на этом этапе сезона важен счет на табло. Для нас главное, что «Рух» победил. Это придает уверенности и настроения работать еще более вдохновенно, готовясь к игре с «Динамо».

Впереди у нас матч с сильным соперником, и в этом поединке нам нужно будет придерживаться своих игровых принципов. Думаю, мы будем еще набирать свои оптимальные кондиции и впереди у нас насыщенный и интересный сезон, в котором «Рух» попытается одержать как можно больше побед».