«Труднее перестроиться». Пидгурский прокомментировал матч с Полтавой

Украинский полузащитник львовского «Руха» Денис Пидгурский прокомментировал матч 1-го тура УПЛ с «Полтавой»:

– В первую очередь хочу поблагодарить болельщиков и родных, которые пришли поддержать нас на стадионе. Это сказалось на нашей игре, ведь мы боролись до конца и смогли вырвать победу в конце матча. Да, нам не все удавалось в этом матче, и это заслуга «Полтавы», потому что соперник заставил нас играть в более привычный для них футбол. Мы знали, что это будет тяжелая игра, поэтому были готовы к этому. «Полтава» – боевая команда, которая еще точно попортит нервы другим клубам и будет набирать очки. Впереди у нас тоже непростой матч, ведь «Рух» будет играть с «Динамо».

Мы хотели больше контролировать мяч, активно играть в переходных фазах, выигрывать подбор. Частично нам это удавалось, но были и моменты, когда команда проигрывала подбор «Полтаве». Но все же результат в нашу пользу, и поэтому мы довольны этим.

Нас покинули многие хорошие и опытные игроки, которые были важны для команды. Пришел новый главный тренер, с командой сейчас работают воспитанники Академии, которые тренировались под руководством Ивана Федыка и знают его требования, поэтому им не было трудно влиться в тренировочный процесс. В какой-то мере опытным игрокам «труднее перестроиться» на новые требования, чем молодежи, которая работала с Иваном Зиноновичем, но и мы постепенно привыкаем к этому игровому стилю. У нас замечательный коллектив, мы много общаемся с командой вне поля, все обсуждается с игроками и тренерским штабом, и нам нравится эта атмосфера.

Ранее сообщалось о том, что полузащитник «Руха» может восстановиться к матчу с «Динамо».