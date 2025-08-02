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Украина. Первая лига
02 августа 2025, 12:48 |
180
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Полузащитник Руха может восстановиться к матчу с Динамо

Марко Сапуга снова попал в больницу

02 августа 2025, 12:48 |
180
0
Полузащитник Руха может восстановиться к матчу с Динамо
Рух. Марко Сапуга

Как стало известно Sport.ua, полузащитник «Руха» Марко Сапуга не смог принять участие в стартовом матче чемпионата УПЛ с «Полтавой» из-за простуды.

Львовянин уже близок к возвращению в строй, ожидается, что уже на следующей неделе он сможет тренироваться в общей группе и попадет в заявку на календарный поединок 2 тура с «Динамо».

Хотя тренерский штаб «Руха» не форсирует события и ожидается, что Сапуга после двух операций на колене и длительного восстановления будет в боевой готовности в конце августа.

Ранее сообщалось о том, что главный тренер львовского «Руха» Иван Федик поделился эмоциями после матча с «Полтавой».

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Марко Сапуга Рух Львов Динамо Киев Полтава инсайд чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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