Полузащитник Руха может восстановиться к матчу с Динамо

Как стало известно Sport.ua, полузащитник «Руха» Марко Сапуга не смог принять участие в стартовом матче чемпионата УПЛ с «Полтавой» из-за простуды.

Львовянин уже близок к возвращению в строй, ожидается, что уже на следующей неделе он сможет тренироваться в общей группе и попадет в заявку на календарный поединок 2 тура с «Динамо».

Хотя тренерский штаб «Руха» не форсирует события и ожидается, что Сапуга после двух операций на колене и длительного восстановления будет в боевой готовности в конце августа.

Ранее сообщалось о том, что главный тренер львовского «Руха» Иван Федик поделился эмоциями после матча с «Полтавой».