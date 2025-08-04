Другие новости04 августа 2025, 14:05 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 августа
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
04 августа 2025, 14:05 |
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В понедельник, 4 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
14:00 Тэгу – Барселона
18:00 Металлист 1925 – Оболонь
19:00 Ливерпуль – Атлетик
ТЕННИС
01:00 Марта Костюк – Елена Рыбакина
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