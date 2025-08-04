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04 августа 2025, 14:05 |
30
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 августа

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

04 августа 2025, 14:05 |
30
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 августа
ФК Металлист 1925

В понедельник, 4 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

14:00 Тэгу – Барселона

Ggbet 27.00 – 17.00 – 1.04

18:00 Металлист 1925 – Оболонь

Ggbet 1.88 – 3.72 – 4.31

19:00 Ливерпуль – Атлетик

Ggbet 1.69 – 3.80 – 5.10

ТЕННИС

01:00 Марта Костюк – Елена Рыбакина

Ggbet 3.48 – 1.31

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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