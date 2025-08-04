СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 августа

В понедельник, 4 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

14:00 Тэгу – Барселона

27.00 – 17.00 – 1.04

18:00 Металлист 1925 – Оболонь

1.88 – 3.72 – 4.31

19:00 Ливерпуль – Атлетик

1.69 – 3.80 – 5.10

ТЕННИС

01:00 Марта Костюк – Елена Рыбакина

3.48 – 1.31

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