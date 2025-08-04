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Вторая лига
Тростянец
04.08.2025 11:00 – FT 3 : 0
Пенуэл
3 августа матч был прерван из-за воздушной тревоги при счете 3:0, доигрывание – 04.08.2025 11:00
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Украина. Вторая лига
04 августа 2025, 13:17 | Обновлено 04 августа 2025, 13:50
236
0

Наперекор тревогам. Тростянец и Пенуэл все же доиграли матч второго тура

Поединок неоднократно прерывался из-за воздушных тревог

04 августа 2025, 13:17 | Обновлено 04 августа 2025, 13:50
236
0
Наперекор тревогам. Тростянец и Пенуэл все же доиграли матч второго тура
ФК Тростянец

В матче 2-го тура Второй лиги ФК «Тростянец» принимал «Пенуэл». Поединок начался 3 августа, но из-за воздушных тревог команды не смогли его доиграть. Доигровка состоялась 4 августа.

Первый раз игру остановили в первом тайме. На момент остановки «Тростянец» вел со счетом 1:0. Счет в матче открыл Тимофей Хуссин.

После возобновления игры Хуссин забил второй мяч. А Павел Замуренко сделал счет 3:0.

На 50-й минуте матч снова остановили. Было принято решение доиграть матч на следующий день.

Доигровка тоже началась позже запланированного времени. И все же командам удалось закончить матч.

Вторая лига. 2-й тур, 3-4 августа

Тростянец – Пенуэл – 3:0

Голы: Хуссин, 5, 39, Замуренко, 50

Видеозапись матча 3 августа (первая часть)

Видеозапись матча 4 августа (доигровка)

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Пенуэл Кривой Рог Тростянец доигрывание матча воздушная тревога
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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