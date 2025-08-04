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  4. Тростянец – Пенуэл Кривой Рог. Доигрывание матча. Смотреть онлайн LIVE
Вторая лига
Тростянец
04.08.2025 11:00 – Матч прерван, 52’ 3 : 0
Пенуэл
3 августа матч был прерван из-за воздушной тревоги при счете 3:0, доигрывание – 04.08.2025 11:00
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
04 августа 2025, 11:00 | Обновлено 04 августа 2025, 11:18
90
0

Тростянец – Пенуэл Кривой Рог. Доигрывание матча. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 4 августа в 11:00 видеотрансляцию матча 2-го тура Второй лиги

04 августа 2025, 11:00 | Обновлено 04 августа 2025, 11:18
90
0
Тростянец – Пенуэл Кривой Рог. Доигрывание матча. Смотреть онлайн LIVE
ПФЛ

4 августа в 11:00 проходит доигрывание матча 2-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединка игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч Тростянец – Пенуэл Кривой Рог был прерван из-за воздушной тревоги на 52-й минуте при счете 3:0, доигрывание – 4 августа в 11:00.

Вторая лига. 2-й тур, 4 августа 2025

  • 11:00. Тростянец – Пенуэл Кривой Рог

4 августа. 11:00. Тростянец – Пенуэл Кривой Рог (доигрывание матча)

3 августа. 12:00. Тростянец – Пенуэл Кривой Рог (первая часть матча)

Турнирная таблица

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Тростянец смотреть онлайн Пенуэл Кривой Рог доигрывание матча прерванные матчи воздушная тревога
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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