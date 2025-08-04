Тростянец – Пенуэл Кривой Рог. Доигрывание матча. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 4 августа в 11:00 видеотрансляцию матча 2-го тура Второй лиги
4 августа в 11:00 проходит доигрывание матча 2-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
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Матч Тростянец – Пенуэл Кривой Рог был прерван из-за воздушной тревоги на 52-й минуте при счете 3:0, доигрывание – 4 августа в 11:00.
Вторая лига. 2-й тур, 4 августа 2025
- 11:00. Тростянец – Пенуэл Кривой Рог
4 августа. 11:00. Тростянец – Пенуэл Кривой Рог (доигрывание матча)
3 августа. 12:00. Тростянец – Пенуэл Кривой Рог (первая часть матча)
Турнирная таблица
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