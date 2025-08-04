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Украина. Премьер лига
04 августа 2025, 12:50 |
354
0

Кудровка заявила на сезон двух футболистов киевского Динамо

Иван Биховченко и Богдан Романюк получат шанс сыграть в составе новичка Премьер-лиги

04 августа 2025, 12:50 |
354
0
Кудровка заявила на сезон двух футболистов киевского Динамо
ФК Кудровка

Дебютант Украинской Премьер-лиги – футбольный клуб «Кудровка» – внес изменения в официальную заявку на сезон. Информация об этом появилась на официальном сайте элитного дивизиона.

В заявку новичка были добавлены два футболиста киевского «Динамо». Шанс сыграть за «Кудровку» в сезоне 2025/26 получат голкипер Иван Биховченко и левый защитник Богдан Романюк. Оба игрока родились в 2008 году.

Романюк выступал за киевский «Атлет», а также играл за команды «Динамо» U-17 и U-19. В прошлом сезоне провел три матча в молодежном чемпионате Украины.

Биховченко был в заявке «Динамо» U-19, однако так и не вышел на поле в официальных матчах.

«Кудровка» успешно стартовала в чемпионате Украины, одолев серебряного призера «Александрию». Дебютант УПЛ одержал уверенную победу со счетом 3:1 в матче, который состоялся 3 августа.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кудровка Динамо Киев заявка
Николай Титюк Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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