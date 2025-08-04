Кудровка заявила на сезон двух футболистов киевского Динамо

Дебютант Украинской Премьер-лиги – футбольный клуб «Кудровка» – внес изменения в официальную заявку на сезон. Информация об этом появилась на официальном сайте элитного дивизиона.

В заявку новичка были добавлены два футболиста киевского «Динамо». Шанс сыграть за «Кудровку» в сезоне 2025/26 получат голкипер Иван Биховченко и левый защитник Богдан Романюк. Оба игрока родились в 2008 году.

Романюк выступал за киевский «Атлет», а также играл за команды «Динамо» U-17 и U-19. В прошлом сезоне провел три матча в молодежном чемпионате Украины.

Биховченко был в заявке «Динамо» U-19, однако так и не вышел на поле в официальных матчах.

«Кудровка» успешно стартовала в чемпионате Украины, одолев серебряного призера «Александрию». Дебютант УПЛ одержал уверенную победу со счетом 3:1 в матче, который состоялся 3 августа.