Среди соперников ПСЖ. Шахтер U-19 сыграет на турнире в Хорватии

Молодёжная команда донецкого «Шахтера» примет участие в престижном турнире 22nd Memorial International Football Tournament Mladen Ramljak 202, который пройдёт в Хорватии.

На групповом этапе «горняки» проведут три матча против сверстников из «Бенфики», ПСЖ и «Болоньи».

В параллельной группе сыграют «Динамо» Загреб, «Манчестер Юнайтед», «Рапид» и «Ювентус».

10 августа украинский клуб сыграет финальный матч с командой, которая займёт аналогичную позицию в другой группе.

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Календарь матчей «Шахтера» U-19 на турнире в Хорватии: