Среди соперников ПСЖ. Шахтер U-19 сыграет на турнире в Хорватии
Участниками соревнования станут восемь европейских команд
Молодёжная команда донецкого «Шахтера» примет участие в престижном турнире 22nd Memorial International Football Tournament Mladen Ramljak 202, который пройдёт в Хорватии.
На групповом этапе «горняки» проведут три матча против сверстников из «Бенфики», ПСЖ и «Болоньи».
В параллельной группе сыграют «Динамо» Загреб, «Манчестер Юнайтед», «Рапид» и «Ювентус».
10 августа украинский клуб сыграет финальный матч с командой, которая займёт аналогичную позицию в другой группе.
Календарь матчей «Шахтера» U-19 на турнире в Хорватии:
- 07.08.25, 10:30, «Шахтер» – «Бенфика»
- 08.08.25, 10:30, «Шахтер» – ПСЖ
- 09.08.25, 12:15, «Шахтер» – «Болонья»
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