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Молодежные турниры
04 августа 2025, 12:30 |
79
0

Среди соперников ПСЖ. Шахтер U-19 сыграет на турнире в Хорватии

Участниками соревнования станут восемь европейских команд

04 августа 2025, 12:30 |
79
0
Среди соперников ПСЖ. Шахтер U-19 сыграет на турнире в Хорватии
ФК Шахтер Донецк

Молодёжная команда донецкого «Шахтера» примет участие в престижном турнире 22nd Memorial International Football Tournament Mladen Ramljak 202, который пройдёт в Хорватии.

На групповом этапе «горняки» проведут три матча против сверстников из «Бенфики», ПСЖ и «Болоньи».

В параллельной группе сыграют «Динамо» Загреб, «Манчестер Юнайтед», «Рапид» и «Ювентус».

10 августа украинский клуб сыграет финальный матч с командой, которая займёт аналогичную позицию в другой группе.

Календарь матчей «Шахтера» U-19 на турнире в Хорватии:

  • 07.08.25, 10:30, «Шахтер» – «Бенфика»
  • 08.08.25, 10:30, «Шахтер» – ПСЖ
  • 09.08.25, 12:15, «Шахтер» – «Болонья»

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Андрей Витренко Источник: ФК Шахтер Донецк
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