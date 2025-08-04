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Украина. Премьер лига
04 августа 2025, 06:31 | Обновлено 04 августа 2025, 06:36
241
0

Шахтер повторил рекорд Динамо в УПЛ

Горняки не знают поражений в первых матчах сезона 17 лет подряд

04 августа 2025, 06:31 | Обновлено 04 августа 2025, 06:36
241
0
Шахтер повторил рекорд Динамо в УПЛ
ФК Шахтер

«Шахтер», обыграв на выезде новичка элитного дивизиона «Эпицентр» (1:0), продлил свою беспроигрышную серию на старте сезона до 17 матчей. Тем самым горняки повторили рекорд чемпионатов Украины, принадлежащий «Динамо». Причем, если бело-синие имели в своей серии 12 побед и 5 ничьих, то оранжево-черные отпраздновали 16 викторий, подписав всего одну мировую.

Последний раз «Шахтер» проигрывал в первом матче в 2008 году, уступив в гостях «Львову» со счетом 0:2.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные беспроигрышные серии в первых матчах сезона

Серия

Клуб

Годы

17*

(+16=1)

Шахтер

2009-2025

17

(+12=5)

Динамо

2005-2021

13

(+10=3)

Динамо

1992в-2003

12*

(+10=2)

Металлист

2005-2015, 2022

11*

(+7=4)

Днепр

2006-2016

9

(+7=2)

Шахтер

1999-2007

7

(+5=2)

Днепр

1992в-1997

6

(+4=2)

Мариуполь

1998-2003

6

(+2=4)

Верес

1992о-1994, 2017, 2021-2022

* серия не закончена.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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