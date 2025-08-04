Владимир КОВАЛЮК: «Очки будем выгрызать»

В воскресенье, 3 августа, в Первой лиге прошел поединок 1-го тура между клубами «Пробой» и ФК «Чернигов». «Пробой» одержал победу со счетом 1:0, забив на 3-й минуте. Впечатлениями о матче поделился коуч НК «Пробой» Владимир Ковалюк.

«В первую очередь хочется поблагодарить Вооруженные силы Украины за то, что мы можем проводить матчи первой лиги. Что касается игры, понятно, что настраивались мы на команду, изучали соперника, у нас было много информации. Соперник достаточно такой крепкий. Они пригласили футболистов еще зимой и уже планово готовились к Первой лиге.

Мы забили быстрый гол. Футболисты старались меньше совершать в обороне ошибок, имели еще пару моментов, могли реализовать, но не реализовали. Но победа есть победа. Хотел бы поблагодарить наших ребят, которые выдержали темп, потому что сегодня немного было жарко. Но в целом я доволен

самоотдачей футболистов, потому что они старались, сражались, молодцы. Игра такая будет, наверное, каждый тур. Очки будем, как говорится, выгрызать, потому что это Первая лига. Здесь более квалифицированные команды, более титулованные команды. И очень приятно, что мы начали с победы сезон. Я думаю, что мы будем продолжать стараться побеждать наших соперников.

Соперникам хотел бы пожелать будущих побед, потому что это футбол. Сегодня мы выиграли, завтра они выиграют. И за это мы любим футбол. До последней минуты вы видели, что такое было напряжение. Все 90+5 минут болельщик был в напряжении. Все переживали, все. Ну, хорошо, что кончилось так, что мы победили», – сказал Владимир Ковалюк.