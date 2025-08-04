Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владимир КОВАЛЮК: «Очки будем выгрызать»
Украина. Первая лига
04 августа 2025, 11:43 |
290
0

Владимир КОВАЛЮК: «Очки будем выгрызать»

Главный тренер НК «Пробой» прокомментировал первую победу своей команды в Первой лиге

04 августа 2025, 11:43 |
290
0
Владимир КОВАЛЮК: «Очки будем выгрызать»
НК Пробой. Владимир Ковалюк

В воскресенье, 3 августа, в Первой лиге прошел поединок 1-го тура между клубами «Пробой» и ФК «Чернигов». «Пробой» одержал победу со счетом 1:0, забив на 3-й минуте. Впечатлениями о матче поделился коуч НК «Пробой» Владимир Ковалюк.

«В первую очередь хочется поблагодарить Вооруженные силы Украины за то, что мы можем проводить матчи первой лиги. Что касается игры, понятно, что настраивались мы на команду, изучали соперника, у нас было много информации. Соперник достаточно такой крепкий. Они пригласили футболистов еще зимой и уже планово готовились к Первой лиге.

Мы забили быстрый гол. Футболисты старались меньше совершать в обороне ошибок, имели еще пару моментов, могли реализовать, но не реализовали. Но победа есть победа. Хотел бы поблагодарить наших ребят, которые выдержали темп, потому что сегодня немного было жарко. Но в целом я доволен
самоотдачей футболистов, потому что они старались, сражались, молодцы. Игра такая будет, наверное, каждый тур. Очки будем, как говорится, выгрызать, потому что это Первая лига. Здесь более квалифицированные команды, более титулованные команды. И очень приятно, что мы начали с победы сезон. Я думаю, что мы будем продолжать стараться побеждать наших соперников.

Соперникам хотел бы пожелать будущих побед, потому что это футбол. Сегодня мы выиграли, завтра они выиграют. И за это мы любим футбол. До последней минуты вы видели, что такое было напряжение. Все 90+5 минут болельщик был в напряжении. Все переживали, все. Ну, хорошо, что кончилось так, что мы победили», – сказал Владимир Ковалюк.

По теме:
Кудровка заявила на сезон двух футболистов киевского Динамо
ФК ПОЛЕСЬЕ: «Лучше бы Карпаты или Кривбасс вышли в еврокубки»
«С тренером на одной волне». Новичок Зари – о дебютном матче за клуб
Чернигов чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Пробой Городенка Владимир Ковалюк
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УЕФА сократил количество возможных соперников Полесья в Q4 Лиги конференций
Футбол | 04 августа 2025, 10:52 4
УЕФА сократил количество возможных соперников Полесья в Q4 Лиги конференций
УЕФА сократил количество возможных соперников Полесья в Q4 Лиги конференций

Чтобы пробиться в четвертый раунд, подопечные Руслана Ротаня должны обыграть «Пакш» из Венгрии

Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз
Бокс | 04 августа 2025, 00:01 2
Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз
Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз

Теперь Тайсон заявил, что точно не вернется

Сенсационный лидер. Турнирная таблица УПЛ после стартовых дней сезона
Футбол | 03.08.2025, 23:05
Сенсационный лидер. Турнирная таблица УПЛ после стартовых дней сезона
Сенсационный лидер. Турнирная таблица УПЛ после стартовых дней сезона
Среди соперников ПСЖ. Шахтер U-19 сыграет на турнире в Хорватии
Футбол | 04.08.2025, 12:30
Среди соперников ПСЖ. Шахтер U-19 сыграет на турнире в Хорватии
Среди соперников ПСЖ. Шахтер U-19 сыграет на турнире в Хорватии
Борнмут принял предложение по Забарному, но не от ПСЖ. Илья отреагировал
Футбол | 04.08.2025, 07:44
Борнмут принял предложение по Забарному, но не от ПСЖ. Илья отреагировал
Борнмут принял предложение по Забарному, но не от ПСЖ. Илья отреагировал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
02.08.2025, 08:45 8
Бокс
Самый эффектный заплыв и второй мировой рекорд. Как прошел 7-й день ЧМ
Самый эффектный заплыв и второй мировой рекорд. Как прошел 7-й день ЧМ
02.08.2025, 16:51 2
Водные виды
Эгис КЛИМАС: «Из-за этого Усик отдал чемпионский титул. Это наш план»
Эгис КЛИМАС: «Из-за этого Усик отдал чемпионский титул. Это наш план»
02.08.2025, 08:13 1
Бокс
«Я не шучу». Украинский боксер бросил вызов Усику
«Я не шучу». Украинский боксер бросил вызов Усику
03.08.2025, 12:54
Бокс
Маркевич назвал сильнейшего в противостоянии киевского Динамо и Пафоса
Маркевич назвал сильнейшего в противостоянии киевского Динамо и Пафоса
02.08.2025, 13:03 1
Футбол
Известна судьба украинского игрока, которого забрали ТЦК с вокзала в 2024
Известна судьба украинского игрока, которого забрали ТЦК с вокзала в 2024
03.08.2025, 07:46 8
Футбол
Шок для канониров. Арсенал ждет худший сценарий по делу Зинченко
Шок для канониров. Арсенал ждет худший сценарий по делу Зинченко
03.08.2025, 11:52 6
Футбол
Место в стартовом составе. Гранд нацелился на Лунина, есть ответ Реала
Место в стартовом составе. Гранд нацелился на Лунина, есть ответ Реала
02.08.2025, 10:50 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем