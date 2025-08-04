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  4. «С тренером на одной волне». Новичок Зари – о дебютном матче за клуб
Украина. Премьер лига
04 августа 2025, 11:41 |
282
0

«С тренером на одной волне». Новичок Зари – о дебютном матче за клуб

Игорь Пердута прокомментировал матч с ЛНЗ

04 августа 2025, 11:41 |
282
0
«С тренером на одной волне». Новичок Зари – о дебютном матче за клуб
ФК Заря. Игорь Пердута

Игрок луганской «Зари» Игорь Пердута, который летом перешёл в клуб из полтавской «Ворсклы», поделился мыслями о матче первого тура УПЛ против ЛНЗ.

– У вас новая команда впервые за долгое время. Было ли волнение, нервозность перед этим матчем?

– Когда нет волнения, какой-то суеты – значит, уже пора заканчивать с футболом. Всё равно есть адреналин, есть эмоции – это нормально. Главное – не перегореть, как говорится. Так что всё в порядке, это рабочие моменты. Конечно, тяжело, но в жизни всё меняется, к этому нужно быть готовым.

– Насколько вы уже на одной волне с требованиями Виктора Скрипника? Получается ли выполнять все его установки?

– На одной волне, потому что я уже работал с ним. Я знаю, чего он хочет от команды, поэтому никаких проблем нет. Конечно, с ребятами мы ещё сыгрываемся. Это нормальный процесс, все мы – футбольные люди, все понимаем футбол, так что, думаю, на это много времени не потребуется.

– Вы подошли ко мне немного позже. Возможно, уже обсуждали с тренерским штабом, чего не хватило, что не получилось?

– Нет, мы ничего не обсуждали, нам поблагодарили за игру. Думаю, после выходного будем разбирать матч, чтобы не делать этого на эмоциях. Сейчас не время. Конечно, мы хотели победить, ЛНЗ тоже хотели победить – боевая первая игра. Не знаю, наверное, 0:0 – заслуженный результат.

– Это больше позитив для вас или негатив?

– Мы выходим на поле, чтобы побеждать, мы хотели сегодня выиграть. Позитив это или негатив – посмотрим дальше по турнирной таблице.

– Какие личные выводы вы сделали из этой игры?

– О моей игре есть кому говорить. Есть тренеры, есть эксперты. Я выхожу и делаю свою работу. Правильно или неправильно – это уже они решают.

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Игорь Пердута
Андрей Витренко Источник: УПЛ-ТВ
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