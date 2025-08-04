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Украина. Премьер лига
04 августа 2025, 09:41 |
765
1

Пропал в Европе. Перспективный футболист отказался возвращаться в Украину

Голкипер Игорь Омельченко пропал во время тренировочных сборов «Кривбасса»

04 августа 2025, 09:41 |
765
1
Пропал в Европе. Перспективный футболист отказался возвращаться в Украину
Instagram. Игорь Омельченко

Перспективный 19-летний украинский голкипер Игорь Омельченко отказался возвращаться в Украину – об этом сообщил известный журналист Игорь Бурбас.

Вратарь «Кривбасса» U-19 пребывал в расположении команды на тренировочных сборах в Европе, однако в Украину игрок не вернулся. Омельченко исчез и перестал выходить на связь.

Сообщается, что голкипер готов пожертвовать своим контрактом с криворожским клубом ради того, чтобы остаться в Европе. В клубе Украинской Премьер-лиги пока никак не комментировали эту ситуацию.

Омельченко провел 25 матчей в прошлом сезоне за «Кривбасс» в чемпионате U-19 и пропустил 49 мячей. Кроме того, вратарь неоднократно попадал в заявку команды на поединки элитного дивизиона, но на поле так и не выходил.

Контракт футболиста с клубом истекает в июне следующего года.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу U-19 Кривбасс Кривой Рог Кривбасс Кривой Рог U-19 Игорь Бурбас
Николай Титюк Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 1
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shar013
А в чому його перспективність? Пропускати в середньому по 2 м'ячі за матч? Якщо просто взяти голу статистику, перед початком матчу команда вже програє 0:2... Потужна перспективність, нічого не скажеш
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