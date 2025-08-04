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  4. Трансфер оказался провалом. Футболист Реала бесплатно покинул Испанию
Испания
04 августа 2025, 11:17 |
1550
1

Трансфер оказался провалом. Футболист Реала бесплатно покинул Испанию

Во вторник, 5 августа, Рейниер пройдет медосмотр в Бразилии и перейдет в «Атлетико Минейро»

04 августа 2025, 11:17 |
1550
1
Трансфер оказался провалом. Футболист Реала бесплатно покинул Испанию
Getty Images/Global Images Ukraine. Рейниер

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Рейниер покинул чемпионат Испании и продолжит карьеру в бразильском клубе «Атлетико Минейро».

«Сливочные» согласились бесплатно отпустить 23-летнего футболиста, которого приобрели за 30 млн евро. Во вторник, 5 августа, бразилец пройдет медосмотр, подпишет контракт, после чего состоится официальное объявление о трансфере.

В январе 2020 года королевский клуб подписал Рейниера из «Фламенго», однако талантливый футболист так и не сумел завоевать место в стартовом составе. Более того, полузащитник не сыграл за первую команду ни одного официального матча.

Футболист выступал на правах аренды за «Боруссию» Дортмунд, «Жирону», «Фрозиноне» и «Гранаду». В прошлом сезоне провел 25 матчей в Сегунде, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,5 млн евро.

Стоит отметить, что Мадрид получит деньги за Рейниера, так как по условиях соглашения оставят за собой 50% экономических прав на футболиста.

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Рейниер Реал Мадрид чемпионат Бразилии по футболу Атлетико Минейро трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: Globo Esporte
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gusev80 .
50% це значить нічого не отримає. навіщо продавати гравця вартістю об'єктивно по грі, наприклад 10 млн, якщо ти отримаєш за нього тільки 5 млн? 
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