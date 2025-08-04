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  4. Моуриньо готов подписать игрока, который не нужен Реалу. Но есть нюанс
Испания
04 августа 2025, 10:33 |
516
2

Моуриньо готов подписать игрока, который не нужен Реалу. Но есть нюанс

Давид Алаба не горит желанием покидать чемпионат Испании до завершения контракта

04 августа 2025, 10:33 |
516
2
Моуриньо готов подписать игрока, который не нужен Реалу. Но есть нюанс
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Алаба

Защитник мадридского «Реала» и сборной Австрии Давид Алаба может покинуть чемпионат Испании во время летнего трансферного окна. Об этом сообщило издание A Spor.

В услугах 33-летнего футболиста заинтересован турецкий «Фенербахче» и лично главный тренер Жозе Моуриньо. Представитель Суперлиги обратился к королевскому клубу, чтобы узнать все детали потенциального перехода.

В Турции готовы удовлетворить финансовые запросы «сливочных» и австрийского защитника, который не нужен «Реалу». Наставник мадридской команды Хаби Алонсо недоволен постоянными травмами Алабы и не рассчитывает на него в новом сезоне.

На данный момент единственное препятствие для трансфера Давида в Турцию – позиция самого футболиста, который получает внушительную зарплату в Мадриде и имеет контракт до июня 2026 года. Австриец намерен провести этот год в Ла Лиге и только потом искать новый клуб, когда получит статус свободного агента.

«Реал» попытается переубедить игрока, чтобы он сменил команду уже сейчас, во время летнего трансферного окна.

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Реал Мадрид Давид Алаба чемпионат Турции по футболу Фенербахче Жозе Моуриньо трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: A Spor
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DaVinci
Як можна вмовити людину відмовитись від 20+ млн?)
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Victor673256ua
Фенербахче дуже ризикує. Алаба останнім часом часто травмується. Та і по грі багато питань
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