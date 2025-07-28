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  4. Реал составил список из пяти футболистов, которые не нужны Хаби Алонсо
Испания
28 июля 2025, 09:21 |
1048
0

Реал составил список из пяти футболистов, которые не нужны Хаби Алонсо

Менди, Алаба, Себальос, Родриго и Эндрик выставлены на продажу

28 июля 2025, 09:21 |
1048
0
Реал составил список из пяти футболистов, которые не нужны Хаби Алонсо
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Алаба

Мадридский «Реал» продолжает подготовку к новому сезону под руководством главного тренера Хаби Алонсо и ведет активную работу на трансферном рынке.

«Сливочные» подписали несколько новых игроков, после чего решили продать тех футболистов, кто не нужен испанскому наставнику. По информации источника, защитники Ферлан Менди и Давид Алаба, полузащитник Дани Себальос, вингер Родриго и форвард Эндрик являются главными кандидатами на выход.

Во время летнего трансферного окна королевский клуб подписал трех защитников – состав усилили Трент Александер-Арнольд, Альваро Каррерас и Дин Хейсен, поэтому Алонсо решил немного разгрузить линию обороны от ненужных игроков (Менди и Алаба).

Родриго потеряет место в стартовом составе и готовится уйти в чемпионат Англии, Эндрик не сможет получать игровое время – на позиции форварда будут играть Килиан Мбаппе и Гонсало Гарсия, который впечатлил тренера на клубном чемпионате мира.

«Реал» готов рассмотреть любые предложения, чтобы продать этих футболистов.

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Реал Мадрид Хаби Алонсо Ферлан Менди Давид Алаба Дани Себальос Родриго Гоес Эндрик трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: DefensaCentral
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