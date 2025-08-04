«Сыграла психология». Игрок Кудровки – о победе над Александрией

Полузащитник «Кудровки» Александр Козак высказался о матче с «Александрией» в первом туре Украинской Премьер-лиги, в котором новичок высшего дивизиона одержал победу со счётом 3:1.

– Были ли у вас до матча мысли о победе над «Александрией»?

– Думаю, здесь сыграла свою роль психология. Моральная и физическая усталость игроков «Александрии» после матчей в еврокубках. Мы это знали и готовились. К чему готовились – то и получилось.

– Сколько длилась установка на матч?

– Наш наставник – Василий Анатольевич – всегда старается всё нам понятно объяснить. Его установки много времени не занимают. Главное – результат. Нужно было показать тот футбол, который мы демонстрировали на сборах. Мы должны были получать удовольствие от игры.

– Молодые игроки, которые впервые сыграли в УПЛ, верили в победу над серебряным призёром чемпионата Украины?

– Молодые ребята, конечно, волновались перед игрой, но как только вышли на поле – мы стали единым целым. Никто из нас не выпадал из игры.

– Вы выиграли всю борьбу, единоборства...

– Так и было. Я сам старался никому не уступать. Трава была немного высокой, но всё равно хочу сказать спасибо руководству «Оболони» за этот стадион. Если сравнивать с полем на стадионе «Динамо» или «Арене Львов», там газон быстрее. Это констатация факта. Мы с партнёрами договаривались, что должны выигрывать единоборства, нейтральные мячи. Тогда и будет результат.

– На 88-й минуте красную карточку получил Кампос. Каким ты увидел этот эпизод, который чуть не привёл к драке?

– Меня к тому моменту уже заменили. Как рассказали партнёры, португалец ударил игрока «Кудровки» ногой в живот.

– Президент клуба Роман Солодаренко заходил после матча в раздевалку. Что он сказал команде?

– Он поблагодарил всех за победу. Думаю, мы все были счастливы, но наш президент, наверное, был самым счастливым человеком в клубе. Хотя я потом и сказал партнёрам: день празднуем – и возвращаемся к работе. Впереди тяжёлые матчи. А что касается премий – пока ничего не знаю. Если что-то получим – тогда станет ясно.