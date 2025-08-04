Тренер Александрии объяснил, чего не хватило команде для победы

Главный тренер «Александрии» Кирилл Нестеренко подвел итоги матча с «Кудровкой» в первом туре УПЛ. Подопечные Нестеренко на выезде уступили новичку лиги со счетом 1:3.

«Прежде всего, хочу извиниться перед нашими фанатами за эту игру. Понимаю, что для них это был удар, и от лица всей команды хочу за это извиниться. И скажу, что «Александрия» в следующем туре будет совсем другой.

Чего не хватило? Прежде всего, не хватило эмоций после, скажем так, очень эмоциональных матчей с «Партизаном». Все же не прошло достаточно времени, чтобы команда восстановилась после проведенных игр.

Мы пытались изменить ход игры, в первую очередь добавить агрессии в игру команды и больше тактических действий. Старались вытащить эту игру, но некоторые игроки не оправдали тех ожиданий, которые от них были», – сказал Нестеренко.