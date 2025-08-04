Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Александрии объяснил, чего не хватило команде для победы
Украина. Премьер лига
04 августа 2025, 09:43 | Обновлено 04 августа 2025, 09:45
161
0

Тренер Александрии объяснил, чего не хватило команде для победы

Серебряный призер УПЛ уступил в первом туре «Кудровке»

04 августа 2025, 09:43 | Обновлено 04 августа 2025, 09:45
161
0
Тренер Александрии объяснил, чего не хватило команде для победы
ФК Александрия. Кирилл Нестеренко

Главный тренер «Александрии» Кирилл Нестеренко подвел итоги матча с «Кудровкой» в первом туре УПЛ. Подопечные Нестеренко на выезде уступили новичку лиги со счетом 1:3.

«Прежде всего, хочу извиниться перед нашими фанатами за эту игру. Понимаю, что для них это был удар, и от лица всей команды хочу за это извиниться. И скажу, что «Александрия» в следующем туре будет совсем другой.

Чего не хватило? Прежде всего, не хватило эмоций после, скажем так, очень эмоциональных матчей с «Партизаном». Все же не прошло достаточно времени, чтобы команда восстановилась после проведенных игр.

Мы пытались изменить ход игры, в первую очередь добавить агрессии в игру команды и больше тактических действий. Старались вытащить эту игру, но некоторые игроки не оправдали тех ожиданий, которые от них были», – сказал Нестеренко.

По теме:
Пропал в Европе. Перспективный футболист отказался возвращаться в Украину
«Это полный провал». Известный эксперт – о старте сезона для Александрии
Эпицентр или Бешикташ? Арда Туран признался, с кем было тяжелее играть
чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Кудровка Кудровка - Александрия Кирилл Нестеренко
Андрей Витренко Источник: ФК Александрия
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Рома выставила Довбика на трансфер и установила на него цену
Футбол | 03 августа 2025, 16:11 5
Источник: Рома выставила Довбика на трансфер и установила на него цену
Источник: Рома выставила Довбика на трансфер и установила на него цену

Украинец покинет Рим

Капитан ПСЖ принял судьбоносное решение из-за трансфера Забарного
Футбол | 03 августа 2025, 11:36 0
Капитан ПСЖ принял судьбоносное решение из-за трансфера Забарного
Капитан ПСЖ принял судьбоносное решение из-за трансфера Забарного

Маркиньос готов конкурировать с украинским защитником

Элина Свитолина – Аманда Анисимова. Прогноз на матч WTA 1000 в Монреале
Теннис | 04.08.2025, 01:14
Элина Свитолина – Аманда Анисимова. Прогноз на матч WTA 1000 в Монреале
Элина Свитолина – Аманда Анисимова. Прогноз на матч WTA 1000 в Монреале
Забрали на носилках. Лидер Тоттенхэма получил серьезную травму колена
Футбол | 04.08.2025, 08:38
Забрали на носилках. Лидер Тоттенхэма получил серьезную травму колена
Забрали на носилках. Лидер Тоттенхэма получил серьезную травму колена
ФОТО. Красавица! Девушка игрока Шахтера свела фанатов с ума
Футбол | 04.08.2025, 01:34
ФОТО. Красавица! Девушка игрока Шахтера свела фанатов с ума
ФОТО. Красавица! Девушка игрока Шахтера свела фанатов с ума
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Самый эффектный заплыв и второй мировой рекорд. Как прошел 7-й день ЧМ
Самый эффектный заплыв и второй мировой рекорд. Как прошел 7-й день ЧМ
02.08.2025, 16:51 2
Водные виды
Маркевич назвал сильнейшего в противостоянии киевского Динамо и Пафоса
Маркевич назвал сильнейшего в противостоянии киевского Динамо и Пафоса
02.08.2025, 13:03 1
Футбол
Конец саги. Клуб АПЛ принял решение о трансфере вратаря Шахтера
Конец саги. Клуб АПЛ принял решение о трансфере вратаря Шахтера
02.08.2025, 20:28 4
Футбол
Борнмут принял предложение по Забарному, но не от ПСЖ. Илья отреагировал
Борнмут принял предложение по Забарному, но не от ПСЖ. Илья отреагировал
04.08.2025, 07:44 5
Футбол
Известна судьба украинского игрока, которого забрали ТЦК с вокзала в 2024
Известна судьба украинского игрока, которого забрали ТЦК с вокзала в 2024
03.08.2025, 07:46 7
Футбол
Усику нашли соперника. Имя вас удивит – он до недавнего времени уничтожал
Усику нашли соперника. Имя вас удивит – он до недавнего времени уничтожал
03.08.2025, 08:19 3
Бокс
АТЛАС: «Такого боксера больше не будет, то, что он сделал – фантастика»
АТЛАС: «Такого боксера больше не будет, то, что он сделал – фантастика»
02.08.2025, 21:58
Бокс
Борнмут выбрал клуб, куда продаст Забарного на следующей неделе
Борнмут выбрал клуб, куда продаст Забарного на следующей неделе
03.08.2025, 00:55 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем