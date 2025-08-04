УЕФА ограничил количество возможных соперников Шахтера и Динамо в Q4 ЛЕ
4 августа в 14:00 пройдет жеребьевка 4-го раунда квалификации ЛЕ
4 августа в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 4-го раунда квалификации Лиги Европы 2025/26.
Донецкий Шахтер узнает потенциального соперника в 4-м раунде (Q3) отбора Лиги Европы.
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Чтобы принять участие в Q4, Шахтеру нужно обыграть греческий Панатинаикос в Q3 ЛЕ (матчи 7 и 14 августа).
Донецкая команда входит в число сеяных команд при жеребьевке Q3. Возможные соперники – несеяные в этом раунде Q3.
Также потенциального соперника узнает киевское Динамо на случай поражения от кипрского Пафоса в Q3 ЛЧ (несеяный статус).
За несколько часов до жеребьевки УЕФА ограничил число возможных соперников до нескольких вариантов.
Возможные соперники победителя пары Шахтер – Панатинаикос в Q4 ЛЕ
- Генк (Бельгия)
- Победитель пары РФШ (Латвия) / КуПС (Финляндия)
- Абердин (Шотландия)
- Самсунспор (Турция)
Возможные соперники неудачника пары Динамо – Пафос в Q4 ЛЕ
- Победитель пары Хамрун Спартанс (Мальта) / Маккаби Тель-Авив (Израиль)
- Янг Бойз (Швейцария)
- Проигравший в паре Лудогорец (Болгария) / Ференцварош (Венгрия)
- Проигравший в паре Мальме (Швеция) / Копенгаген (Дания)
Поединки 4-го раунда квалификации Лиги Европы пройдут 21 и 28 августа. Победители выйдут в основной раунд Лиги Европы, а проигравшие команды перейдут в основной раунд Лиги конференций.
Лига Европы 2025/26
Пары Q3 Лиги Европы, 7 и 14 августа
Корзины посева для Q4 ЛЕ, 21 и 28 августа
Группа 1
Сеяные команды
- Победитель пары Хамрун Спартанс (Мальта) / Маккаби Тель-Авив (Израиль)
- Янг Бойз (Швейцария)
- Проигравший в паре Лудогорец (Болгария) / Ференцварош (Венгрия)
- Проигравший в паре Мальме (Швеция) / Копенгаген (Дания)
Несеяные команды
- Проигравший в паре Динамо Киев (Украина) / Пафос (Кипр)
- Сигма Оломоуц (Чехия)
- Проигравший в паре Шкендия (Северная Македония) / Карабах (Азербайджан)
- Проигравший в паре Кайрат (Казахстан) / Слован Братислава (Словакия)
Группа 2
Сеяные команды
- Победитель пары Панатинаикос (Греция) / Шахтер (Украина)
- Победитель пары Фредрикстад (Норвегия) / Мидтьюлланд (Дания)
- Победитель пары ФКСБ (Румыния) / Дрита (Косово)
- Проигравший в паре Лех Познань (Польша) / Црвена Звезда (Сербия)
Несеяные команды
- Генк (Бельгия)
- Победитель пары РФШ (Латвия) / КуПС (Финляндия)
- Абердин (Шотландия)
- Самсунспор (Турция)
Группа 3
Сеяные команды
- Победитель пары ЧФР Клуж (Румыния) / Брага (Португалия)
- Победитель пары ПАОК (Греция) / Вольфсбергер (Австрия)
- Победитель пары АЕК Ларнака (Кипр) / Легия Варшава (Польша)
- Победитель пары Серветт (Швейцария) / Утрехт (Нидерланды)
Несеяные команды
- Победитель пары Риека (Хорватия) / Шелбурн (Ирландия)
- Победитель пары Зриньски (Босния и Герцеговина) / Брейдаблик (Исландия)
- Победитель пары Линкольн Ред Импс (Гибралтар) / Ноа (Армения)
- Победитель пары Хеккен (Швеция) / Бранн (Норвегия)
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